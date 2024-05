Les Pacers préfèrent ne rien dire sur l’arbitrage…

Les Pacers ont quitté le Madison Square Garden avec une défaite et des regrets. Car le match était très serré et la dernière minute a été longue, très longue, avec les fautes et les interventions des arbitres. Deux fois, à des moments importants, la pièce est tombée du côté des Knicks.

La première, c’est à 52 secondes du terme. Aaron Nesmith vole le ballon, mais les officiels sifflent « pied ». Cela change tout puisque cela redonne la possession aux Knicks, qui marqueront à 3-pts, alors que le joueur d’Indiana avait bel et bien intercepté la balle avec sa main.

« J’ai touché le ballon de la main, pas du pied. On pouvait clairement le voir », a-t-il réagi alors que les arbitres lui donneront raison… après la rencontre. « Cela se voit de manière claire avec le ralenti », répète Myles Turner. Cette situation ne faisant pas partie des actions qui peuvent être vérifiées à la vidéo, impossible pour les Pacers de récupérer ce ballon pourtant gagné défensivement.

Quarante secondes après, seconde situation : Myles Turner pose un écran pour Tyrese Haliburton et Donte DiVincenzo encaisse le coup et tombe. Les arbitres sifflent une faute offensive. Le contact est réel et le shooteur des Knicks en rajoute un peu. Même après avoir revu les images, la décision est confirmée. « Ils ont revu et ont confirmé l’écran illégal. Je trouve que DiVincenzo a bien exagéré le truc », se lamente le pivot des Pacers.

« Le mieux, c’est de laisser les joueurs décider du résultat du match »

« Je ne veux pas parler de l’arbitrage », ajoute Rick Carlisle. « On ne s’attendait pas à obtenir des coups de sifflet ici. Cela aurait été sympa de laisser celui-ci, mais ils ne l’ont pas fait. C’est comme ça. Ils ont revu les images, et il y a des gens à New Jersey (dans le centre de ralenti) qui étaient d’accord avec eux. C’est comme ça que ça se passe. »

Myles Turner regrette l’intervention des officiels sur ce style d’action, à ce moment de la partie. « De mon expérience, je trouve que le mieux, c’est de laisser les joueurs décider du résultat du match. Ce qui s’est passé est malheureux », insiste-t-il avant de tempérer ses propos. « La plupart du temps, on ne peut pas se mettre en position de laisser le match être décidé par les arbitres. On doit assumer nos responsabilités. On est après le match, il y a encore de l’émotion, mais on ne peut pas laisser les choses en arriver là. »



Même discours chez T.J. McConnell, qui demande aux Pacers de faire eux-mêmes la décision. « On ne peut pas s’attarder sur l’arbitrage. Ils essaient simplement de faire leur travail. Il y a beaucoup d’actions qu’on aurait pu faire et ce sont des choses qu’on peut alors contrôler », conclut le meneur de jeu.