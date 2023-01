Rudy Gay, le paradoxe du Jazz

À 36 ans, Rudy Gay est un joueur sur le déclin, et il n’entre évidemment pas dans les plans de reconstruction du Jazz. Sauf qu’il possède encore deux ans de contrat, et qu’il est même maître de son avenir puisqu’il possède une « player option » pour valider sa dernière année de contrat en juillet prochain. À moins de lui trouver un point de chute, voire de le couper, les dirigeants sont obligés de faire avec.

Lorsqu’on examine ses statistiques individuelles, et alors qu’il est capable de jouer comme un ailier-fort fuyant, on découvre qu’il tire à 22.1% à 3-points depuis le début de saison, ce qui est la pire marque de sa carrière. Ses choix de tir sont plus que douteux, et sa lenteur le pénalise en défense. Pourtant, il joue encore 15 minutes par match, et c’est autant que les prometteurs Talen Horton-Tucker et Nickel Walker-Alexander, et beaucoup plus que Simone Fontecchio et le rookie Ochai Agbaji.

Un mentor pour les jeunes

Pourquoi ? La réponse est peut-être à trouver du côté de Cleaning The Glass, le site spécialisé dans l’analyse des stats avancées. On découvre ainsi que le Jazz a un différentiel d’efficacité de +13.7 avec Rudy Gay sur le terrain. L’équipe est donc bien plus efficace lorsque l’ancienne star des Raptors et des Grizzlies est sur le terrain.

L’autre raison à ce généreux temps de jeu, c’est l’arrivée de Will Hardy, qui connaît Rudy Gay depuis longtemps en raison de leur passé commun à San Antonio. À plusieurs reprises, le nouveau coach de Utah a expliqué qu’il comptait sur Gay pour être son relais sur le terrain, mais aussi pour guider les jeunes joueurs de l’équipe. Selon le Deseret News, les jeunes du Jazz trouvent Rudy Gay « incroyable », à la fois utile par son écoute et ses conseils.

Enfin, si le Jazz cherche un point de chute à Gay, il faut qu’il soit attractif, et il est préférable de le faire jouer… C’est tout le paradoxe de la situation.