Jimmy Butler souffre en silence

Jimmy Butler avait déjà manqué sept matchs début novembre à cause de douleurs au genou droit. Celles-ci son réapparues sur le mois de décembre, ce qui oblige la franchise floridienne à opérer avec précaution.

Samedi soir, il n’a donc pas pris part au « back-to-back » de Miami face à Utah et a seulement rejoué cette nuit, participant à la victoire 110-100 sur le parquet des Clippers avec 9 points, 6 passes décisives, 2 rebonds et 2 interceptions en 32 minutes.

Le joueur a confié qu’il allait mieux, mais qu’il restait du travail à accomplir pour qu’il se sente à nouveau à 100%. « Je n’en suis pas encore là où il faudrait », a-t-il glissé.

Du repos, mais pas trop

Erik Spoelstra a également confirmé les progrès de son joueur majeur. Reste à espérer que cette option, de le ménager sur certains matchs sans passer par la case Infirmerie l’aidera à retrouver sa meilleure condition.

« C’est le cas », s’est défendu Jimmy Butler. « Parce que je peux aller sur le terrain et être compétitif. Je ne peux pas dire que je suis en pleine forme. Mais il y a beaucoup de joueurs qui ne le sont pas à cette période de l’année. Je pense donc que c’est une bonne chose à bien des égards. Plus je me repose et plus je suis capable de récupérer, mieux c’est. Donc à chaque fois que je ne joue pas, je fais quelque chose pour essayer de me rétablir ».

Jimmy Butler ne désespère de pouvoir revenir à 100% en cours de saison. « Oui ça va venir. Ça arrivera certainement. Je dois juste continuer à faire ces exercices de récupération et à m’échauffer correctement. Je vais m’en sortir ».