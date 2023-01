Bam Adebayo impressionne sur le parquet des Clippers

Miami semble bien parti pour rester dans le positif pour de bon. Après sa victoire sur le fil dans l’Utah, le Heat enchaîne un deuxième succès de suite, le quatrième en cinq rencontres, sur le parquet de Clippers (100-110) privés de Kawhi Leonard (malade).

Les Floridiens ont à nouveau prouvé qu’ils pouvaient s’imposer sans compter sur une immense production offensive de Jimmy Butler, ni même de Kyle Lowry. Bam Adebayo et Tyler Herro ont ainsi assuré, d’abord pour offrir jusqu’à 21 points d’avance à leur équipe en première période. Et ensuite pour mieux aborder le « money time » où les Clippers, sans doute usés par le retour au score après la pause, ont manqué de jus pour finir.

Pour eux, il s’agit de leur troisième défaite de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Changement d’ambiance après la pause. Après 15 premières minutes parfaitement équilibrées (40-40), Miami a pris la main sur le match de façon spectaculaire. Avec un Tyler Herro en feu à 3-points en transition, une défense étouffante sur les Clippers, Paul George notamment, le Heat a passé un 27-6 (46-67) en sept minutes pour rentrer très tranquillement au vestiaire. Quand on a vu Ivica Zubac manquer une finition au cercle en contre-attaque à la pause, on s’est demandé à quoi allait ressembler la seconde période des Clippers… En fait, les locaux ont repris la même recette que leurs adversaires. En s’appuyant sur une grosse défense, ils ont fait dérailler l’attaque floridienne et Paul George s’est chargé d’allumer à 3-points. À 12 minutes de la fin, tout était à refaire (83-81).

– Los Angeles encore dominé dessous. Ivica Zubac venait de prendre sa 4e puis 5e faute personnelle, coup sur coup, poussant Tyronn Lue à le remettre sur son banc, à cinq minutes de la fin de la rencontre. Quelques possessions suivantes, Bam Adebayo profitait des trous dans la raquette des Clippers pour signer une claquette dunk et offrir trois possessions d’avance à son équipe. Cette séquence illustre la domination intérieure de Miami sur Los Angeles, qui s’est traduite par 20 points de plus inscrits dans la raquette (48-28) et 14 rebonds captés de plus (48-34).

TOPS/FLOPS

✅ Bam Adebayo et Tyler Herro. Si le second a surtout été l’homme du deuxième quart-temps du Heat et a terminé avec le meilleur ratio +/- (+23), le premier a été l’homme de toute une rencontre. Avec des Jimmy Butler et Kyle Lowry peu concernés en attaque, le pivot a mis son équipe sur ses larges épaules. Le dernier quart-temps porte sa marque avec pas moins quatre dunks réussis et… un autre manqué.

✅ Victor Oladipo. À l’instar de Tyler Herro, il a plus de mal à trouver la mire en seconde période. Mais l’arrière remplaçant rend finalement une belle copie en touchant un peu à tout. Et en signant surtout un gros match en défense, à l’instar de son dernier quart-temps marqué par une interception sur John Wall, profitant à Gabe Vincent en contre-attaque, ou par son passage provoqué devant Norman Powell.

✅ Paul George. Très à la peine en première période face à la défense très physique du Heat, « PG » a su réagir dans le troisième acte en se concentrant sur le tir à 3-points. Il termine meilleur marqueur de sa formation et meilleur passeur de la rencontre.

⛔ Norman Powell. Un tir forcé pour obtenir, en vain, les trois lancers-francs, un autre tir manqué dans le corner en étant ouvert, une faute offensive en transition… Tel est le résumé du quatrième quart-temps du remplaçant, qui n’a pas beaucoup plus brillé dans le restant de la partie. Après 12 matchs de suite à 10 points ou plus, il enchaîne une seconde rencontre sous les 10 points.

LET’S GO HEAT !

Les fans du Heat sont décidément partout. La fin de rencontre qui a tourné à l’avantage des visiteurs a été marquée par des chants en leur faveur, descendus des travées de la Crypto.com Arena.

A loud ‘Let’s Go Heat!’ chant here at the Crypt. pic.twitter.com/Kp4aJWEhWR — Tomer Azarly (@TomerAzarly) January 3, 2023

LA SUITE

Clippers (21-18) : déplacement chez les Nuggets, jeudi.

Heat (20-18) : déplacement chez les Lakers, mercredi.