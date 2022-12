Nic Claxton, la révélation du renouveau des Nets

Kevin Durant est évidemment le joueur qui flambe le plus à Brooklyn cette saison et durant la série de dix victoires de suite de la franchise actuellement, mais Nic Claxton réalise aussi de solides performances dans son coin.

Sur les sept derniers matches qu’il a joués, tous gagnés par les Nets, le pivot a affiché 12.3 points à 81 % de réussite au shoot, 7.6 rebonds, 3 contres et une interception de moyenne, en 28 minutes. Il fait ce qu’il sait faire, sans en rajouter et avec efficacité.

« On le voit dans sa façon de se comporter. Il a son swag, c’est plutôt cool et ça transpire sur le terrain », remarque Jacque Vaughn pour le New York Post. « Défensivement, il a un énorme impact pour nous. Que ce soit pour contrer six tirs, prendre dix rebonds ou autre. Offensivement, il est à l’aise, Kyrie Irving et Kevin Durant vont le trouver. Il se sent bien des côtés du terrain. »

Avec leur deuxième place à l’Est, les Nets offrent une nouvelle exposition à leur pivot. Ce dernier, on le sait puisqu’il l’a ouvertement dit, vise le titre de défenseur de l’année, et avec les bons résultats de Brooklyn, c’est désormais plus crédible.

« Lorsque l’objectif est lié au succès de l’équipe, c’est toujours un plus pour le joueur comme pour l’équipe », explique-t-il. « Donc, que je sois défenseur de l’année ou membre d’une All-Defensive Team, mieux je défends, plus je protège le cercle, meilleure sera l’équipe. Je suis la pierre angulaire de la défense de notre équipe, donc les honneurs et les trophées vont venir avec ça. »

Le coach des Nets se réjouit de voir son joueur vouloir être salué en fin de saison, car un Claxton qui ferait partie des meilleurs défenseurs de l’exercice 2022/2023, cela ne peut qu’être bénéfique pour l’équipe dans son ensemble.

« En tant qu’entraîneur, on adore cela car ça veut dire qu’il faut bosser pour que les honneurs arrivent. Cela demande une énorme implication. C’est du travail sur les parquets, mais aussi en-dehors. Donc c’est génial. »