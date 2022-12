La course au MVP | Kevin Durant, la folle efficacité

Depuis maintenant plus d’une décennie, Basket USA vous propose chaque mardi son Top 5 des candidats au trophée de « Most Valuable Player (MVP) ». Cette semaine, place à l’évocation du cas Kevin Durant, dont les dernières performances avec Brooklyn ne passent guère inaperçues.

Sur une série de neuf victoires de rang, leur ayant valu de grimper sur le podium de la conférence Est, les Nets sont effectivement l’équipe la plus en forme de la ligue actuellement. Une montée en puissance à mettre évidemment au crédit de « KD », idéalement épaulé par Kyrie Irving et parfait chef de file du collectif new-yorkais.

Irréprochable sur le plan sportif depuis le début de cette saison, Kevin Durant se dresse aujourd’hui comme l’un des prétendants légitimes au titre de MVP 2023.

Collectivement, son bilan (22-12) est sensiblement identique à ceux de Jayson Tatum (24-10), Giannis Antetokounmpo (22-11) ou Nikola Jokic (21-11). Statistiquement, il n’a rien à envier à ses rivaux, avec 30.0 points, 6.6 rebonds, 5.3 passes et 1.5 contre de moyenne. Visuellement, ce sentiment de puissance qu’il dégage offensivement, et notamment à mi-distance (57% de réussite avec 7 tentatives par rencontre), est délicieux à observer.

Pour faire simple, l’ailier de Brooklyn fait donc partie de cette classe d’attaquants pour qui aucun shoot ne peut être considéré comme mauvais et, à 34 ans passés, il pratique peut-être le meilleur basket de sa carrière, des deux côtés du parquet. Ou, en tout cas, le plus efficace.

Diabolique et historique d’adresse

Preuve en est, sûr de ses forces et maître de son jeu, Kevin Durant affiche ni plus ni moins que des pourcentages de réussite de 56% aux tirs (record en carrière), 37% à 3-pts et 93% aux lancers (record en carrière). Compte tenu de son emprise sur le jeu des Nets (32% des attaques de la franchise sont conclues par « KD »), il perd certes pas loin de 4 ballons par match<, mais ce déchet est largement compensé par son adresse diabolique et même historique. Déjà, le MVP 2014 est bien parti pour devenir le tout premier joueur à tourner à au moins 10 points de moyenne (il est carrément à 30…), tout en shootant à minimum 55% aux tirs, 35% à 3-pts et 90% aux lancers. Ensuite, il est aussi bien parti pour devenir le quatrième joueur de l'histoire à tourner à au moins 30 points de moyenne, tout en shootant à minimum 55% aux tirs.

Meilleurs pourcentages de réussite aux tirs, lors d’une saison à 30+ points de moyenne

57.7% – Kareem Abdul-Jabbar (1970/71)

57.4% – Kareem Abdul-Jabbar (1971/72)

57.0% – Adrian Dantley (1981/82)

56.3% – Kevin Durant (en cours)

56.2% – Karl Malone (1989/90)

Au niveau des statistiques avancées, ce que propose jusqu’à présent Kevin Durant est également impressionnant. Illustration lorsque l’on se penche sur son effective field goal percentage (eFG%) et, surtout, sur son true shooting percentage (TS%).

Avec 61% d’eFG%, « KD » est ainsi parti sur des bases « Curry-esques », puisque seul Stephen Curry a déjà tourné à au moins 30 points de moyenne, tout en possédant un effective field goal percentage de minimum 60%. Et, pour ce qui est de son true shooting percentage, qui s’élève à 67%, même le meneur des Warriors n’a jamais atteint cette marque par le passé…

Meilleurs eFG%, lors d’une saison à 30+ points de moyenne

63.0% – Stephen Curry (2015/16)

62.5% – Stephen Curry (en cours)

61.0% – Kevin Durant (en cours)

60.5% – Stephen Curry (2020/21)

Meilleurs TS%, lors d’une saison à 30+ points de moyenne

67.3% – Kevin Durant (en cours)

66.9% – Stephen Curry (2015/16)

66.8% – Stephen Curry (en cours)

65.5% – Stephen Curry (2020/21)

65.2% – Adrian Dantley (1983/84)

Autant dire que Kevin Durant est en lice pour réaliser l’une des plus belles saisons de l’histoire en termes d’efficacité, tandis que, contrairement à un Kareem Abdul-Jabbar ou à un Karl Malone, voire à un Adrian Dantley en son temps, son jeu ne penche pas exclusivement vers l’intérieur, car il tente près de 5 tirs à 3-pts par rencontre.

Mais, tel un Stephen Curry (si ce n’est mieux que lui), sa qualité de shoot et sa capacité à accéder à ses positions préférentielles, qu’importe le type de défense face à lui, permettent à « KD » de ne gâcher que très peu de munitions offensives. D’autant que son profil en fait un joueur difficilement défendable, compte tenu de sa taille, de sa mobilité et de son habileté avec le ballon.

Pas un hasard, d’ailleurs, s’il reste considéré par certains comme le meilleur attaquant de l’histoire, alors qu’il vient tout juste d’intégrer le Top 15 des scoreurs les plus prolifiques de tous les temps…

Course au MVP 2023 : notre Top 5

1 – Jayson Tatum (Celtics)

Bilan : 24 victoires, 10 défaites – 1er à l’Est.

Matchs : 32 disputés sur 34 possibles.

Stats : 30.9 pts, 8.1 reb, 4.1 pds, 1.2 int, 0.9 ctr et 2.7 pdb en 37 min.

Pourcentages : 48% aux tirs, 36% à 3-pts et 86% aux lancers.

2 – Giannis Antetokounmpo (Bucks)

Bilan : 22 victoires, 11 défaites – 2e à l’Est.

Matchs : 28 disputés sur 33 possibles.

Stats : 31.2 pts, 11.2 reb, 5.1 pds, 0.9 int, 0.9 ctr et 3.8 pdb en 33 min.

Pourcentages : 54% aux tirs, 25% à 3-pts et 64% aux lancers.

3 – Nikola Jokic (Nuggets)

Bilan : 21 victoires, 11 défaites – 1er à l’Ouest.

Matchs : 29 disputés sur 32 possibles.

Stats : 25.4 pts, 11.0 reb, 9.4 pds, 1.5 int, 0.7 ctr et 3.6 pdb en 34 min.

Pourcentages : 62% aux tirs, 34% à 3-pts et 79% aux lancers.

4 – Kevin Durant (Nets)

Bilan : 22 victoires, 12 défaites – 3e à l’Est.

Matchs : 33 disputés sur 34 possibles.

Stats : 30.0 pts, 6.6 reb, 5.3 pds, 0.8 int, 1.5 ctr et 3.5 pdb en 36 min.

Pourcentages : 56% aux tirs, 37% à 3-pts et 93% aux lancers.

5 – Luka Doncic (Mavericks)

Bilan : 18 victoires, 16 défaites – 7e à l’Ouest.

Matchs : 31 disputés sur 34 possibles.

Stats : 32.8 pts, 8.3 reb, 8.7 pds, 1.7 int, 0.5 ctr et 3.7 pdb en 37 min.

Pourcentages : 50% aux tirs, 36% à 3-pts et 74% aux lancers.

Mentions : Ja Morant (Grizzlies), Joel Embiid (Sixers), Devin Booker (Suns), Zion Williamson (Pelicans), Donovan Mitchell (Cavaliers), Damian Lillard (Blazers), Domantas Sabonis (Kings)…

LEXIQUE

Effective field goal percentage (eFG%) : équation permettant de calculer l’adresse globale d’un joueur, ou d’une équipe, en prenant en compte le fait qu’un tir à 3-points rapporte 1.5 fois plus de points qu’un tir à 2-points. La formule de calcul est la suivante : eFG% = ([tirs réussis + 0.5 * tirs à 3-points réussis] / tirs tentés) * 100.

True shooting percentage (TS%) : comme l’effective field goal percentage, cette équation permet de calculer l’adresse globale d’un joueur, ou d’une équipe, en prenant cette fois-ci en considération les lancers-francs. La formule de calcul est la suivante : TS% = (points marqués / 2 * [tirs tentés + 0.44 * {lancers-francs tentés}]) * 100.