Défenseur de l’année : Nic Claxton plaide sa cause

Christian Koloko est redescendu quasiment aussi vite qu’il est monté. Le pivot des Raptors s’imaginait fracasser le cercle, mais il s’est fracassé lui-même sur un rempart nommé Nic Claxton. L’intérieur camerounais n’a pas été le seul à connaître ce sort. Sur le parquet canadien il y a trois jours, le pivot des Nets a distribué les claques.

Il s’est même offert un record en carrière avec six contres, venus compléter son 9e double-double de la saison à 15 points (5/5) et 10 rebonds en seulement 26 minutes.

« Il a été énorme. Six contres et il a contré deux fois leur pivot au cercle, ce n’est pas simple à faire. Donc ça rend nerveux les autres au moment de venir dans la raquette. Il a protégé le cercle et on va avoir besoin de ça pour la suite », félicite Kevin Durant après cette rencontre.

« Quand il contre des tirs, cela rend notre défense beaucoup plus dangereuse », complète Kyrie Irving, qui sentait cette performance venir : « Quand Nic me dit de m’écarter pour qu’il puisse contrer, je sais qu’on va avoir une soirée active avec lui. Il est du genre à attendre que le ballon arrive à proximité du cercle. Et je lui dis avec respect que je tourne à un contre par match, je suis moi-même là-haut avec les intérieurs ! »

Le meneur affiche effectivement sa meilleure moyenne en carrière, ce qui en fait le n°1 de la ligue aux contres à son poste, mais il ne boxe évidemment pas dans la même catégorie que son coéquipier.

Brook Lopez devant lui

Avec 2,4 unités en moyenne, également son record en carrière, Nic Claxton est le deuxième meilleur contreur de la ligue derrière Brook Lopez (2,8), car Jaren Jackson Jr. (3,1) n’a pas joué suffisamment de matchs.

« Je pense franchement être l’un des meilleurs défenseurs de la ligue. Je crois que je devrais être dans le débat pour le titre de meilleur défenseur de l’année. J’ai le sentiment de ne pas avoir le respect que je mérite. On gagne, mes statistiques sont bonnes, je protège le cercle et je défends des postes 1 au 5 », énumère l’intéressé pour poser sa candidature.

Seulement le nombre de contres est rarement l’unique facteur pris en compte par les votants pour ce trophée. Le « defensive rating » du joueur (110 points encaissés sur 100 possessions) est par exemple bien moins bon que certains candidats naturels comme Rudy Gobert (107,5), Giannis Antetokounmpo (105,7), Joel Embiid (105) ou Brook Lopez (104,4).

Par ailleurs, les Nets affichent la 13e meilleure défense de la ligue, loin des Cavs, Bucks et 76ers, le trio gagnant actuellement dans le secteur. Ses coéquipiers et lui vont donc devoir multiplier les grosses performances défensives pour faire remonter son nom dans cette course au trophée. Un récent classement d’ESPN plaçait Brook Lopez comme favori alors que son homologue des Nets n’était pas cité…