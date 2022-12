Les Pacers enfoncent les Cavaliers

Belle soirée pour Indiana, qui a surfé sur une adresse à 3-points insolente pour réussir à se défaire d’une vaillante équipe de Cleveland.

Après une première mi-temps équilibrée, durant laquelle le trio Garland-LeVert-Mitchell a pris le dessus sur le quatuor Haliburton-Hield-Mathurin-Turner (64-68), les deux équipes ont continué à se rendre coup pour coup (76-75).

Buddy Hield avait beau enchaîner trois paniers à 3-points, Cleveland restait dans la course et repassait même devant. Le floater de Darius Garland, le step-back à 3-points de Donovan Mitchell et le panier arraché par Jarrett Allen a alors permis aux Cavs de conclure un 9-0 (76-82).

Tyrese Haliburton a haussé le ton en passant 11 points dont deux missiles à 3-points et en multipliant les caviars pour ses coéquipiers, mais Donovan Mitchell et Isaac Okoro au dunk lui ont répondu (96-96).

Le dernier panier à 3-points du centre-ville de Tyrese Haliburton pour conclure le troisième acte promettait un dernier quart-temps haletant (99-96). Il l’a été, avec Aaron Nesmith dans le rôle de facteur X de cette fin de match.

Les Cavs ont repris fort, bouclant leur run à 18-3 entre les deux quart-temps après le 3-points de Kevin Love et le panier de Jarrett Allen (99-106). Les Pacers ont alors attendu le meilleur moment pour refaire surface, avec deux paniers à 3-points de Myles Turner et Buddy Hield, deux inspirations géniales d’Aaron Nesmith et un 2+1 de Tyrese Haliburton face à Darius Garland (125-119).

L’issue restait incertaine à l’approche de la dernière minute du match, quand Evan Mobley a tout écrasé sur son passage pour ramener les siens à -3 (127-124). Avec un grand sang-froid, Aaron Nesmith s’est à nouveau distingué en allant arracher un panier près du cercle, puis en enchaînant rebond défensif et deux lancers-francs en suivant pour tuer le suspense (131-124). Les Pacers l’ont finalement emporté 135-126 au terme d’une rude bataille.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’adresse extérieure des Pacers. Difficile de rivaliser quand l’équipe adverse flirte avec les 20 paniers à 3-points inscrits à une adresse folle, 61.3% de réussite en l’occurrence (19/31). Dans les moments où Cleveland aurait pu consolider un avantage plus conséquent, Indiana a usé de cette arme jusqu’au bout pour tenir et finalement passer devant.

– L’expulsion de Rick Carlisle. Le technicien des Pacers s’est emporté après le dunk d’Isaac Okoro servi par Donovan Mitchell en fin de troisième quart-temps. Rick Carlisle a ainsi accusé un peu trop démonstrativement Donovan Mitchell d’avoir commis une reprise de dribble. Sanctionné de deux fautes techniques, il a ainsi été invité à rejoindre les vestiaires. Son équipe a ensuite réussi à se remettre du 18-3 infligé par Cleveland pour décrocher la victoire. Un effet électrochoc réussi ?

L’ACTION DU MATCH

Si on met de côté le poster dunk d’Aaron Nesmith qui aura sûrement sa place dans le Top 10 de la nuit, on peut noter ce moment insolite, lorsque Buddy Hield a scoré l’un des paniers les plus rapides de l’histoire. Le sniper des Pacers a reçu le ballon suite à l’entre-deux et a immédiatement dégainé pour trouver la ficelle. Bouillant d’entrée de jeu !

This has to be the quickest 3-pointer in NBA history pic.twitter.com/tmHDjiK6PC — Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) December 30, 2022

TOPS/FLOPS

✅ Buddy Hield. Sur la lancée de son 6/7 derrière l’arc face à Atlanta, le Bahaméen a encore flambé en débutant la partie à 5/5 à 3-points ! Avec toujours cette mécanique de tir et cette trajectoire proches de la perfection. Il en inscrit d’ailleurs un important dans le dernier acte.

✅ Tyrese Haliburton. Vainqueur de son duel face à Darius Garland avec 29 points et 9 passes décisives, le meneur est passé par des coups de chauds extraordinaires où il a aligné les bons choix.

✅Aaron Nesmith. Un match référence pour l’ailier, son meilleur de la saison dans une victoire des Pacers. Précieux dans le dernier quart-temps avec 8 points inscrits sur ses 22 au total.

✅⛔️ Donovan Mitchell. Auteur de 41 points lors de la première confrontation entre les deux équipes, l’arrière était clairement ciblé. « Spida » s’en est tiré avec pas mal de coups de génie pour finir avec 28 points mais son adresse s’en est ressentie (10/25). Il a notamment raté cinq de ses six tentatives dans le jeu en quatrième quart-temps.

✅⛔️ Darius Garland. Même chose pour le meneur de Cleveland. De très bonnes choses, et un match globalement propre, mais inexistant dans un « money-time où il s’est distingué en ratant deux lancer-francs.

LA SUITE

Indiana (19-17) : les Pacers recevront les Clippers ce samedi à 21h.

Cleveland (22-14) : les Cavs enchaînent avec un déplacement à Chicago ce samedi (01h00).