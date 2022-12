L’hommage des Blazers à Damian Lillard, le meilleur marqueur de leur histoire

Le 19 décembre, face au Thunder, Damian Lillard est devenu le meilleur marqueur de l’histoire des Blazers, devant Clyde Drexler. Par la suite, Portland est resté à Oklahoma City puis a voyagé vers Denver, avant de revenir lundi soir dans l’Oregon.

Contre les Hornets, Damian Lillard était donc de retour devant son public. Il pouvait ainsi fêter son record avec les spectateurs et la franchise a mis les petits plats dans les grands pour cet événement unique.

Déjà honoré en premier quart-temps, avec notamment une vidéo où d’anciens coéquipiers comme des stars actuelles, Stephen Curry et Kevin Durant notamment, ont parlé du meneur de jeu, Damian Lillard a eu le droit à une cérémonie après la rencontre, remportée par Portland.

« La foule est restée et a applaudi tous les dix mots. Ils m’ont constamment applaudi », commente le joueur pour l’AP. « Ils ont vu mon premier match de présaison, jusqu’à maintenant. Je me disais que je suis passé de 21 à 32 ans devant les yeux de ces gens. »

Également le meilleur joueur de l’histoire des Blazers ?

Damian Lillard, arrivé en NBA en 2012, a pu apprécier une vidéo hommage avec des images de la dernière décennie.

« Je me suis senti un peu vieux », explique Damian Lillard, très touché. « J’ai reçu la reconnaissance de mes coéquipiers. Je ne joue pas au grand frère avec eux, même si beaucoup sont plus jeunes que moi et ont probablement grandi en me voyant jouer en NBA quand eux étaient à l’université. Mais les entendre me féliciter, percevoir presque de l’admiration et du respect dans leurs voix, c’était énorme. Je savais que c’était présent, mais ce soir, c’était encore plus que d’habitude. »

Désormais meilleur marqueur de l’histoire des Blazers, Damian Lillard se considère-t-il également comme le meilleur joueur de l’histoire du club ? L’intéressé refuse de le dire, mais il avance l’argumentaire pour le prouver.

« Ce n’est pas à moi de le dire. Mon entraîneur, Phil Beckner, me dit toujours : ‘Quand vous êtes génial, vous n’avez pas besoin de le dire aux autres. Tout le monde va vous le dire’. La matière est là. Mon engagement et mon investissement dans ce club sont là. Le nombre de victoires, le fait d’être un gagnant et d’avoir beaucoup de succès individuellement et collectivement, c’est là aussi. Du point de vue de la notoriété, du fait d’avoir une chaussure signature, de participer à des campagnes nationales et internationales avec la sélection, je ne pense pas que quelqu’un l’ait fait avant moi. Personnellement, je veux me distinguer en gagnant un championnat. Je pense que la matière est là pour que d’autres personnes argumentent sur ce titre, mais ce n’est pas à moi de le dire. »