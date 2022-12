Damian Lillard passe Clyde Drexler pour devenir le meilleur marqueur de l’histoire des Blazers

Il n’aura manqué que la victoire pour que la soirée de Damian Lillard se termine sans fausse note. En présence de nombreux membres de sa famille ayant fait le déplacement à Oklahoma City, Damian Lillard avait besoin de 21 points pour dépasser Clyde Drexler au classement des meilleurs marqueur de l’histoire de la franchise des Blazers.

Même si la fête aurait été plus belle lors d’un match à domicile, le meneur de Portland a fait le job, atteignant les 18 041 points en fin de troisième quart-temps depuis la ligne des lancers alors que le score restait indécis (86-85).

Le clin d’oeil de Shai Gilgeous-Alexander

Il l’aura été jusqu’au bout puisque le Thunder l’a finalement emporté sur le fil, 123-121. « Dame Time » a pourtant failli être le héros du match en se défaisant de la défense de Lu Dort pour aller scorer ligne de fond à 3.2 secondes de la fin. Mais Shai Gilgeous-Alexander ne l’entendait visiblement pas de cette oreille, puisque la star d’OKC a ponctué la partie d’un « buzzer beater »… Comme un clin d’oeil à son adversaire du soir, dont c’est la spécialité !

Même si l’atmosphère n’a pas été aussi euphorique à cause de la défaite, Chauncey Billups lui a tout de même rendu hommage à son « franchise player » en lui offrant le ballon du match et une ceinture dans le style des boxeurs pour fêter son record. « On se serait mieux sentis avec la victoire, mais on ira la chercher mercredi », a-t-il confié à ses joueurs dans le vestiaire.

Les félicitations ont tout de même été nombreuses, à commencer par celles de Joe Cronin, le GM des Blazers, qui s’est fendu d’un communiqué pour l’occasion après avoir offert le ballon du match à Damian Lillard dans le vestiaire.

« L’engagement de Damian à Portland est maintenant marqué à jamais par cette prestigieuse étape de carrière. Son dévouement, son humilité et son travail acharné ont été les piliers de son parcours jusqu’à ce moment précis. Au nom de l’organisation, nous tenons à féliciter Damian pour cette grande réussite et nous espérons en voir beaucoup d’autres ».

Un soulagement pour toute l’équipe

Le meneur s’est également confié sur ce bel accomplissement, même s’il a assuré ne jamais s’être focalisé dessus.

« C’est une super sensation d’atteindre ce sommet. C’était un de mes objectifs et la liste compte tellement de joueurs, l’histoire de notre franchise est si grande, donc être enfin numéro 1 est un accomplissement spécial dont je suis fier », a-t-il déclaré. « Même pendant le match de ce soir, je ne jouais pas en étant focalisé sur le fait d’atteindre le record. Je jouais le match simplement pour essayer de le gagner. Je savais que ça finirait par arriver. »

Chauncey Billups a pour sa part évoqué un soulagement de voir ce petit « cirque » se terminer, une équipe ayant tendance à perdre ses repères et à se déséquilibrer à l’approche de ce genre de record…

« Tout ce qui lui importait vraiment, c’était de gagner le match, comme le reste d’entre nous », a-t-il d’abord déclaré après la rencontre. « Ce que j’ai ressenti, et je suis sûr que lui aussi, c’est juste qu’on est contents que ce soit terminé et qu’il ait enfin réussi à le dépasser. Parce que j’avais l’impression que l’équipe se pressait un peu pour lui. En première mi-temps, j’ai trouvé qu’on essayait un peu de forcer ça pour pouvoir passer à autre chose. C’est ce que tout le monde voulait voir, mais ça nous a un peu désorienté, à essayer de forcer le truc pour lui ».

Reste maintenant à renouer à la victoire ce mercredi, toujours sur le parquet d’OKC !

Damian Lillard, ému mais déçu