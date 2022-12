James Harden : « Pourquoi vous me parlez de ça le jour de Noël ? »

Entre l’arlequin et le Grinch, James Harden n’est pas passé inaperçu en conférence de presse, et le meneur des Sixers a évidemment dû répondre à une question sur la rumeur du jour. À quelques minutes de l’entre-deux face aux Knicks, ESPN a balancé sa « Woj Bomb » de Noël : Harden envisagerait de revenir aux Rockets lors de la prochaine intersaison.

« Quel article ? » demande James Harden avant la rencontre. « Pourquoi vous me parlez de ça le jour de Noël ? On n’avait pas dit que c’était Noël et rien d’autre ? Vous me parler d’une chose que je n’ai même pas… Je ne réponds pas. Je n’ai rien vu. »

Après la victoire des Sixers au Madison Square Garden, James Harden a de nouveau été interrogé sur cette rumeur. Cette fois, il a été un poil plus bavard. « Je suis ici et on joue très bien. Je ne sais pas d’où sort cet article, mais je suis très heureux d’être ici. On joue bien, et on continue de s’améliorer ».

Les Sixers restent sur huit victoires de suite, et au cours de cette série, James Harden tourne à 21.6 points, 12.8 passes et 1.8 interception de moyenne. Il n’a pas encore joué le nombre de matches minimum, mais il est le meilleur passeur de la NBA à la moyenne avec 11.1 passes par match.