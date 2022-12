De’Aaron Fox, une voix qui porte de plus en plus chez les Kings

« On doit faire des ‘stops’. » De’Aaron Fox n’a cessé de répéter la consigne lors du déplacement gagnant des Kings sur le parquet des Pistons. Le meneur de Sacramento n’est pas réputé pour être le plus impliqué en défense à son poste. Son implication en revanche semble être à la hauteur, à entendre ses coéquipiers.

« C’est génial. Il le fait plus souvent pendant les matchs, en parlant lorsqu’on se rassemble sur le terrain. Plus on peut parler, mieux c’est pour nous », apprécie Domantas Sabonis. Les nouvelles bonnes habitudes du meneur ne sont pas la seule explication mais Sacramento a progressé en défense cette saison.

De la 27e place de la ligue avec 115 points encaissés en moyenne sur 100 possession, les Kings ont grimpé à la 20e place au classement des meilleures défenses (113 points). Leur défense s’améliore d’ailleurs mois après mois. En décembre, les Californiens n’encaissent plus que 110 points sur 100 possessions en moyenne.

Fox, un leader par l’exemple

« C’est vraiment moi qui dis (à mes coéquipiers) ce que je vois sur le terrain, ce que je pense qu’on doit faire. Ce n’est pas vraiment quelque chose de conscient. Les gens me demandent mon avis, et si je vois quelque chose qui se passe, je dois le leur faire savoir », affiche le joueur All-Star.

Mike Brown a bien pu le constater lors de ce déplacement à Detroit. « Les choses que Fox continue de dire sur le banc, dans le vestiaire et dans les rassemblements, le leadership grandit à pas de géant tous les jours. Il est tellement en avance sur ce qu’il était quand je suis arrivé ici. Quand il parle, on peut sentir les gars être touché par chaque mot prononcé, et s’y accrocher et croire en ce qu’il dit », développe son coach.

Avec les 24 points, 9 passes et 5 rebonds de leur meneur ce soir-là, les Kings ont encore gagné pour améliorer leur bilan à 16 victoires et 12 défaites. L’an dernier, ils affichaient quasiment le bilan inverse avec 11 victoires et 17 défaites.

« Sur certaines séquences, j’ai appelé un système et où il m’a fait signe (comme quoi il avait les choses en main). Et j’adore ça. C’est ce que fait un leader. Et quand vous avez ce sentiment en tête, vous avez le droit de faire toutes ces choses. C’est son équipe. C’est l’équipe de Domas. Ces deux gars sont des All-Stars et ils sont tous les deux en train de se surpasser dans différents secteurs, même dans ceux qui ne se voient pas », termine leur coach.