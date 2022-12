Stats & Highlights | Quatre à la suite pour Orlando, la passe de trois pour Denver et Portland

Avec six défaites de suite, dont la dernière contre les Pistons, les Hornets sont désormais la pire équipe de la ligue. Le retour de LaMelo Ball n’a rien changé, face à un excellent Killian Hayes.

Le Magic, lui, quitte les dernières places de l’Est avec une quatrième victoire de suite. Les Floridiens se rapprochent désormais des Wizards, qui ne voient toujours pas la lumière. Ils ont perdu à Denver, et c’est leur 8e revers d’affilée.

Comme les Nuggets, les Blazers enregistrent trois succès de rang actuellement. Enfin, Miami s’est sorti du piège du Thunder avec un Tyler Herro de gala.

Orlando – Atlanta : 135-124

Le Magic a construit son succès sur un premier quart-temps historique : 50 points marqués, nouveau record de franchise. Plus important encore, dans le même temps, la défense limite Atlanta à 22 unités, il y a donc presque trente points d’écart après douze minutes.

Malgré les efforts de De’Andre Hunter, 20 points en deuxième quart-temps, les Hawks restent à distance. Ce n’est qu’en troisième quart-temps qu’ils parviennent à passer sous les dix points. Mais Terrence Ross à 3-pts et Mo Bamba écartent toute possibilité de comeback.

Charlotte – Detroit : 134-141 (après prolongation)

LaMelo Ball était de retour et il a fait du bien aux Hornets. En début de dernier quart-temps, le meneur de jeu enchaîne deux paniers primés de suite et offre une passe à Jalen McDaniels qui égalise.

Ni Bojan Bogdanovic ni Terry Rozier ne marque le panier de la gagne, on file donc en prolongation. Sauf que Ball a pris sa sixième faute avant et son absence va peser. Alec Burks et Killian Hayes (27 et 25 points) frappent de loin pour écarter les Hornets dans le temps supplémentaire.

Oklahoma City – Miami : 108-110

Le Heat s’est fait peur. Tyler Herro lance Miami avec un 11-0 en deuxième quart-temps et le Thunder se retrouve dans les cordes, relégué à vingt points. Sauf que Miami ne tue pas le match et baisse d’un ton après la pause.

Oklahoma City répond avec un 10-0 et revient totalement dans la partie. Il faut attendre les derniers instants pour voir Herro (35 points, 9 paniers à 3-pts), encore lui, donner la victoire aux siens, avec un panier à cinq secondes de la fin.

San Antonio – Portland : 112-128

Damian Lillard (37 points) est très en forme en ce moment. Les Spurs n’ont rien pu faire en première période, le voyant inscrire 22 points avant la pause. Portland avait fait l’écart.

Les shoots à 3-pts de Keldon Johnson et Devin Vassell redonnent de l’air à San Antonio en troisième quart-temps. Lillard veille et en trente secondes, il met deux shoots primés pour assurer la victoire aux Blazers. Troisième victoire de suite pour Portland.

Denver – Washington : 141-128

Sans défense, les Wizards avaient décidé de se lancer dans un duel de points avec les Nuggets et Nikola Jokic. Ils sont tombés sur plus fort. Le pivot a compilé 43 points, 14 rebonds et 8 passes.

Les Nuggets ont trop facilement marqué près du cercle (98 points inscrits dans la raquette !), et Washington n’a jamais réussi à protéger sa raquette. Will Barton et Monte Morris ont brillé face à leur ancienne équipe, et ils ont bien résisté, mais en troisième quart-temps, Jokic s’amuse et inscrit 15 points. Huitième défaite de suite pour les Wizards.