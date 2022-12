À Golden State, un déséquilibre aux lancers-francs qui pèse

Si Stephen Curry et les autres Warriors étaient si agacés contre les arbitres la nuit dernière face aux Bucks, c’est que Golden State a un souci avec les fautes depuis le début de la saison régulière.

La troupe de Steve Kerr est ainsi à la fois l’équipe qui shoote le moins de lancers cette saison (19 tentatives par match) et celle qui en offre le plus à ses adversaires (26.3). Comme ils sont globalement un peu plus adroits que leurs adversaires dans le domaine, ça ne fait que 5.6 lancers inscrits de différence, mais c’est un écart qui compte quand même, et ça fait partie des raisons des problèmes de Golden State à l’extérieur (2 victoires – 12 défaites).

Au Chase Center, les adversaires des Warriors shootent ainsi 5.3 lancers-francs de plus en moyenne par match, contre 9.3 quand Golden State n’évolue pas à domicile…

« C’est en gros la différence quand on perd » assurait Steve Kerr après la défaite face aux Bucks, alors que Giannis Antetokounmpo a shooté quasiment autant de lancers-francs (17, sur un total de 32 pour les Bucks) que les Warriors (19). « Globalement, ça semble être la différence. À la mi-temps, il y avait 12 points d’écart et ils avaient 10 lancers de plus que nous. Ces lancers nous tuent. Je le dis tout le temps. Ce ne sont pas seulement des points gratuits pour l’autre équipe, c’est aussi que nous nous présentons face à une défense placée après ces lancers. »

Le sentiment du coach n’est pas vraiment confirmé par les stats puisque si Golden State a perdu les matchs avec les plus grosses différences dans le domaine (31 lancers-francs d’écart face au Magic !), l’équipe a aussi perdu trois des quatre matchs dans lesquels elle avait obtenu plus de lancers-francs que ses adversaires.

Ce déséquilibre est surtout le symbole d’une défense aux abois, qui commet beaucoup de fautes notamment pour compenser son manque de taille et d’impact physique. L’an passé, les Warriors shootaient ainsi un peu plus de lancers (20.3 par match) mais ils en offraient surtout moins (22.3) à leurs adversaires.

« C’est un peu lié à notre façon de jouer », confirmait Stephen Curry. « On shoote beaucoup de 3-points, c’est ainsi qu’on est construit. Mais on peut espérer recevoir les coups de sifflet litigieux ou au moins ceux qui sont clairs par rapport à la réaction des gars. Si j’explose ainsi, ce n’est pas pour gaspiller mon énergie, essayer de tricher ou manquer de fairplay en réclamant des fautes fantômes. J’explose quand un coup de sifflet est manqué. Mais bon, notre style repose sur l’espace, les tirs en suspension, le mouvement du ballon. On peut juste espérer que ceux qui analysent le jeu soient justes et cohérents. »