La grosse colère de Stephen Curry contre un arbitre

Trois fautes techniques dans le seul premier quart-temps ! C’est le bilan des Warriors, et c’est une stat rare. Il faut dire que les arbitres avaient le sifflet à la bouche cette nuit puisqu’ils vont en siffler neuf sur l’ensemble de la soirée : six pour les Warriors et trois pour les Bucks.

Mais revenons à ce premier quart-temps. C’est d’abord Jordan Poole qui écope de la première après s’être plaint d’un contact non sifflé sur un lay-up. On est au milieu du quart-temps.

La seconde, c’est pour Stephen Curry qui se plaint d’avoir été touché à la tête par un défenseur. Le meneur, qui a marqué sur l’action, s’emporte auprès des arbitres après la possession suivante des Bucks. Il prend une technique, puis s’énerve, et Steve Kerr, venu le soutenir, prend aussi sa technique.

« Steph Curry est touché à la tête sur un tir à 3 points, cela doit être sifflé » estime Steve Kerr. « C’est ce qu’il fait. C’est Steph Curry. Vous ne pouvez pas rater une faute comme ça. J’étais frustré parce que si Steph prend une technique, c’est parce qu’il y avait faute, et j’étais déjà frustré par quelques autres coups de sifflet oubliés. »

Après le match, Stephen Curry a préféré ironiser…

« C’est une situation plutôt marrante de voir qu’un arbitre ne siffle pas alors que le défenseur me demande : ‘Est-ce que ça va ?’. Il est évident que j’ai été touché, et j’étais surpris… » raconte-t-il. « Mais bon, c’était dans le feu de l’action, et les émotions sont ressorties. Mais je n’étais pas le seul… »

Mais Stephen Curry assure que les Warriors n’ont pas perdu à cause de ça. « On a essayé de s’en sortir, mais je ne pense pas qu’on ait été perturbé par l’arbitrage. Ce n’était qu’un problème parmi d’autres. Nous ne sommes pas encore une bonne équipe… »