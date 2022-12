« D’après mon expérience, il y a chaque année un match comme celui-ci où l’on quitte la salle en se disant : ‘Qu’est-ce qui vient de se passer ?’ » Steve Kerr et les Warriors se sont sans doute posé la question en repartant de la Vivint Arena du Jazz. « Tu fais des erreurs en fin de match et tu repars en secouant la tête et en te disant : ‘Comment a-t-on pu laisser faire ça ?’ »

Oui, comment les Warriors, qui jouaient sans Stephen Curry, Draymond Green et Andrew Wiggins, ont-ils pu laisser filer ce match, malgré quatre points d’avance à 13 secondes de la fin (119-123) ? Réponse : par une succession d’erreurs. Évoquons d’abord le lancer-franc raté par Jonathan Kuminga après l’expulsion de Jordan Clarkson. Puis la balle perdue de Klay Thompson, « strippé » par Kelly Olynyk sur une prise à deux. Mais l’arrière des Warriors s’est racheté en contrant le tir à 3-points de Simone Fontecchio dans le prolongement.

Dans la foulée, Jordan Poole a été envoyé sur la ligne, malgré son coup de coude sur Kelly Olynyk, où il a manqué à son tour un lancer. Sur la possession du Jazz à 13 secondes du terme, les Warriors s’imaginaient concéder le lay-up à Nickeil Alexander-Walker. Mais celui-ci, au dernier moment, a préféré servir Malik Beasley tout seul dans le corner à 3-points. L’écart qui « devait » être réduit à deux points est passé à une unité (122-123)…

« Je me suis juste endormi. J’ai regardé le porteur de balle aller au cercle rebord plutôt que de rester sur le shooteur à 3-points. C’était une grave erreur de ma part », reconnaît Klay Thompson qui a lâché Malik Beasley pour avancer mollement vers la raquette.

On compte enfin le dernier ballon perdu par Jordan Poole, le sixième de sa soirée, après avoir été pris en tenaille par Kelly Olynyk et Nickeil Alexander-Walker, sans qu’aucune faute ne soit sifflée. « Lorsque j’ai reçu le ballon, j’ai entendu : ‘Cherchez la faute sur le porteur’. Je ne sais pas vraiment (ce qui s’est passé) pour être honnête », rapporte le meilleur marqueur de la soirée (36 points).

Du positif malgré tout

Malik Beasley n’avait plus qu’à récupérer le cuir et propulser Simone Fontecchio vers le dunk de la gagne. Un final compliqué à digérer pour les visiteurs qui avaient pourtant signé un solide quatrième quart-temps, en réagissant au précédent où le Jazz avait dominé. « Je me sens mal pour nos gars parce qu’ils se sont battus et ont fait beaucoup de bonnes choses, mais on doit passer à autre chose », affiche leur coach.

Ce dernier a tout de même pu avoir un bon aperçu des Warriors du futur quand Jonathan Kuminga et Moses Moody sont venus apporter leur soutien à Jordan Poole dans le dernier acte. Avec ses 24 points et une densité physique permanente, Jonathan Kuminga a beaucoup impressionné.

« Sa défense a été incroyable. JK a un talent spécial, et il l’a montré ce soir. Bien qu’il en soit au début de sa carrière, quand il reste simple, c’est impressionnant à regarder. Il va ajouter des cordes à son arc au fil des saisons. C’est un talent incroyable », s’enthousiasme Klay Thompson.

Au moins, cette fin de match ratée va pouvoir avoir valeur de leçon pour cette jeunesse.

« On s’est vraiment battus et on a gagné le droit de gagner le match, mais on n’a pas réussi à conclure. Et il faut conclure. Il faut être solide balle en main, être intelligent défensivement. Nous n’avons été ni l’un ni l’autre dans les 13 dernières secondes », regrette Steve Kerr pour finir.