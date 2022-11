Sur le fil, Indiana réalise la passe de quatre contre Orlando

Si ce duel (ou plutôt ce mano-a-mano) entre les Pacers et le Magic n’a peut-être pas été le plus alléchant de tous sur le papier, il n’empêche qu’il nous a donné la possibilité d’observer une multitude de talents.

Parmi lesquels Tyrese Haliburton (22 points, 14 passes) et Myles Turner (20 points, 11 rebonds) du côté d’Indiana et Franz Wagner (29 points), Bol Bol (22 points, 11 rebonds) ou encore Mo Bamba (21 points, 9 rebonds) du côté d’Orlando.

À l’arrivée, ce sont finalement les coéquipiers de la paire Haliburton/Turner qui sont allés chercher la victoire (114-113), dans la douleur et au bout du suspense. Il a ainsi fallu attendre les dix dernières secondes de la partie, et deux lancers-francs d’Aaron Nesmith (19 points), pour voir les hommes de Rick Carlisle l’emporter pour la quatrième fois d’affilée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Le quatre à la suite d’Indiana. Comme face aux Rockets la veille, ce fut laborieux, mais les Pacers engrangent malgré tout un quatrième succès de rang, pour grimper dans le Top 5 de l’Est et confirmer leur joli début de saison. Aujourd’hui, outre Tyrese Haliburton et Myles Turner, ils peuvent aussi remercier l’adresse à 3-pts de leurs shooteurs, tels Buddy Hield (5/11) ou Aaron Nesmith (5/8), car celle-ci leur a longtemps permis de rester au contact du Magic en première mi-temps. Puis de poser leur empreinte sur la seconde période.

— Orlando peut s’en vouloir. Longtemps installés aux commandes de cette partie, grâce au manque de propreté de leurs adversaires du soir avec le ballon, les joueurs du Magic (encore privés de Paolo Banchero) n’ont pourtant jamais su creuser un écart conséquent, quand les Pacers leur en donnaient l’occasion. Ce que les hommes de Jamahl Mosley ont fini par regretter, car Tyrese Haliburton, Myles Turner, Buddy Hield et consorts ont commencé à régler le curseur au retour des vestiaires, pour ne plus faire trop de cadeaux à leurs visiteurs. Contrairement à ces derniers, trop maladroits et irréguliers en défense après la pause.

TOPS/FLOPS

✅ Tyrese Haliburton et Myles Turner. Hommes forts des Pacers, avec leur connexion qui fonctionne toujours très bien, Haliburton et Turner ont tous les deux terminé en double-double. Surtout, au-delà de leurs seules statistiques, leur influence sur la rencontre a été très importante, puisque la lumière est quasi essentiellement venue d’eux. Notamment du meneur, omniprésent de chaque côté du parquet et juste parfait pour impliquer ses coéquipiers… dont son pivot, qui semble enfin avoir trouvé de la régularité et accepté de se rapprocher du cercle pour dominer.

✅ Le trio Wagner — Bol — Bamba. Constituant le « Big Three » floridien du soir, Franz Wagner, Bol Bol et Mo Bamba se sont relayés pour alimenter la marque du Magic. Plus particulièrement en seconde période : Wagner, en alternant réussites à 3-pts et près du cercle, tout en décontraction et en agressivité ; Bol et Bamba, en imposant leur taille et leurs muscles dans la peinture, en l’absence de Wendell Carter Jr, tout en s’écartant à l’occasion pour punir Myles Turner et Jalen Smith.

✅ Aaron Nesmith. Plus que le surprenant rookie Bennedict Mathurin, le très énergique Nesmith a été la principale arme des Pacers en sortie de banc. Agressif et inspiré à 3-pts, il a surtout inscrit (sans trembler) les deux lancers-francs de la gagne, à dix secondes de la fin, après avoir arraché un rebond offensif au milieu de plusieurs joueurs floridiens. Preuve de sa belle activité.

⛔ Andrew Nembhard. Prestation discrète et délicate de la part de l’arrière d’Indiana, auteur d’un zéro pointé au scoring en 18 minutes, en souffrance face à Jalen Suggs ou Franz Wagner défensivement et constamment présent sur le parquet quand son équipe a pris un éclat. D’où la décision de son coach de le conserver sur le banc, pour laisser Aaron Nesmith s’exprimer.

⛔ Admiral Schofield. Profitant de l’absence de Wendell Carter Jr. pour glaner du temps de jeu, l’intérieur d’Orlando n’a clairement pas marqué des points aux yeux de son coach. Avec 2 points en 13 minutes, à 1/5 aux tirs et avec un différentiel de -20 quand il était sur le parquet, Schofield a raté presque tout ce qu’il a entrepris offensivement, en plus de souffrir à plusieurs reprises devant les assauts répétés de Myles Turner voire même Jalen Smith.

LA SUITE

Indiana (9-6) : réception d’Orlando, encore, dans la nuit de lundi à mardi (01h00).

Orlando (5-12) : déplacement à Indiana, encore, dans la nuit de lundi à mardi (01h00).