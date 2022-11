Les Hawks à l’écoute des offres pour John Collins, pisté par les Suns

À moins d’un mois du 15 décembre, date à partir de laquelle les free agents signés ou re-signés cet été pourront être transférés, certaines équipes commencent déjà à prospecter, un peu partout dans la ligue.

À en croire les dernières rumeurs de The Athletic, il se pourrait que les Suns et les Hawks fassent d’ailleurs partie des franchises les plus actives sur le marché, jusqu’à la trade deadline. Peut-être qu’elles trouveront carrément un accord entre elles, dans un deal centré autour de Jae Crowder et John Collins.

En effet, alors que Phoenix sera privé de Cameron Johnson au moins jusqu’à la mi-décembre et que Jae Crowder souhaite quitter l’Arizona depuis cet été, Atlanta serait déjà à l’écoute des offres pour John Collins (12.6 points et 7.7 rebonds de moyenne cette saison).

Cela tombe bien : les Hawks seraient intéressés par Jae Crowder depuis plusieurs semaines, tandis que les Suns auraient quant à eux des vues sur John Collins. De quoi trouver un terrain d’entente et monter un échange ?

Pas impossible, même si Jae Crowder serait également pisté par les Bucks (ainsi que le Heat, les Cavaliers, les Celtics et les Mavericks ?). En revanche, concernant John Collins, à qui il restera trois années de contrat supplémentaires (à hauteur de 83 millions de dollars), les discussions pourraient prendre du temps, lui qui est annoncé sur le départ d’Atlanta depuis de nombreux mois et qui n’est âgé que de 25 ans.

En outre, pour remplacer Jae Crowder, The Athletic indique les Suns viseraient d’autres joueurs capables d’évoluer aux postes 3/4, comme Kyle Kuzma (Wizards), Harrison Barnes (Kings) et Kenyon Martin Jr. (Rockets). Et leurs différents tours de Draft pourraient être utiles, pour convaincre des dirigeants rivaux…