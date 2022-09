Les Celtics et les Mavericks sur la piste de Jae Crowder ?

Déjà sérieusement plombés par l’affaire Robert Sarver, les Suns attaquent la saison avec un autre feuilleton, celui du départ de Jae Crowder. L’ailier est à l’écart du groupe en attendant son transfert, et forcément, ce n’est pas idéal pour attaquer le « training camp ». Du côté de la direction, qui avait envisagé initialement de le transférer au Jazz contre Bojan Bogdanovic, on va donc multiplier les coups de fil pour lui trouver un point de chute.

Selon The Athletic, quatre franchises seraient intéressées par son profil. Quatre franchises ambitieuses puisqu’il s’agit de Boston, Dallas, Memphis et Miami. Point commun : Jae Crowder a déjà porté leurs maillots !

On avait déjà évoqué les pistes du Heat et des Grizzlies, qui cherchent à combler le vide laissé par PJ Tucker et Kyle Anderson, et on apprend donc que les Celtics et les Mavericks seraient aussi intéressés.

À Boston, on n’a que 10 joueurs sous contrat garanti, et il faut remplacer Danilo Gallinari, sans doute « out » pour la saison. Ce n’est pas le même profil mais Jae Crowder est un ailier polyvalent, bon défenseur, et il peut sanctionner de loin. Il connaît bien l’équipe, et le public l’adorait.

À Dallas, où il a débuté sa carrière, il y a déjà Dorian Finney-Smith pour ce profil, et il y a du monde sur les postes 3/4 avec Davis Bertans, Reggie Bullock ou Tim Hardaway Jr qui peut se décaler en 3 et Maxi Kleber sur le poste 4. Ce qui est certain, c’est que les Mavs ont des possibilités d’échange. Davantage que les Celtics ou les Grizzlies.