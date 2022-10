Les Hawks discutent du transfert de Jae Crowder

À l’écart des Suns depuis qu’il a appris qu’il ne serait plus titulaire et qu’il avait failli rejoindre le Jazz, Jae Crowder intéresse quelques équipes (Boston, Cleveland, Dallas…), et selon The Athletic, des discussions sont en cours depuis quelques semaines entre les Suns et les Hawks.

Vainqueur à deux reprises des Bucks à Abu Dabi, Atlanta a mis l’accent sur la défense avec le recrutement de Dejounte Murray, et un élément comme Jae Crowder serait précieux par son expérience et son profil de « 3&D ».

On ne sait pas ce que proposent les Hawks, mais ce n’est pas du tout certain que Jae Crowder soit davantage titulaire à Atlanta puisque De’Andre Hunter et John Collins débuteront sur les postes 3 et 4.

On les voit mal, d’ailleurs, se séparer d’un De’Andre Hunter en pleine progression ou même d’un Bogdan Bogdanovic, idéal comme 6e homme, pour faire céder Phoenix. Peut-être que les Suns se contenteront d’un premier tour de Draft, mais aucune des recrues de cet été (Lee ou Okogie) ne comblera le départ de Jae Crowder.