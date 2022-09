Les Cavaliers également intéressés par Jae Crowder ?

Sauf blessure de dernière minute, on connait à coup sûr quatre des cinq titulaires à Cleveland : Darius Garland et Donovan Mitchell à l’arrière, Evan Mobley et Jarrett Allen à l’intérieur. Et sur l’aile ?

JB Bickerstaff a plusieurs options en interne avec Isaac Okoro (1m96) s’il veut un profil défensif mais également Cedi Osman (2m01) ou encore Kevin Love (2m03), voire Dean Wade (2m06) s’il veut des options plus offensives. Mais selon Joe Vardon, de The Athletic, la solution pourrait venir en externe… avec Jae Crowder !

Car l’ailier des Suns a l’avantage de pouvoir apporter du shoot extérieur, comme Kevin Love, Dean Wade ou Cedi Osman, mais également de la défense, comme Isaac Okoro.

Un pur « 3&D » qui pourrait permettre de stabiliser le cinq majeur de l’Ohio, en somme. Le problème, c’est que Cleveland va avoir de la concurrence car plusieurs équipes (Boston, Dallas, Memphis, Miami voire Milwaukee) seraient déjà sur la piste de Jae Crowder, qui se tient actuellement à l’écart des Suns en attendant son transfert.