Les Bucks s’étaient renseignés sur Jerami Grant

Boston, Dallas, Memphis et Miami seraient intéressés par Jae Crowder, qui veut quitter Phoenix après avoir longtemps été évoqué dans les rumeurs de transfert. Et si Milwaukee s’invitait aussi dans la danse ?

« Les Bucks vont regarder, je parie », a ainsi assuré Zach Lowe, d’ESPN, dans son podcast. « Les Bucks s’étaient discrètement intéressés à la situation de Jerami Grant, à Detroit, avant que Portland ne s’y intéresse. Je pense qu’ils aiment l’idée des gars qui peuvent switcher, switcher et switcher. »

Rappelons que Jerami Grant a rejoint les Blazers, début juillet, en échange d’un choix de Draft au premier tour en 2025 (protégé 1-4) et deux choix de Draft au second tour (le 36e choix de la Draft 2022, Gabriele Procida, mais également un choix en 2026, le plus favorable entre le choix des Blazers et celui des Pelicans).

Le problème, c’était sans doute que les Bucks ont déjà lâché beaucoup de choix de Draft. Houston a ainsi la main sur leur choix au premier tour en 2023 et New Orleans sur ceux entre 2024 et 2027.

L’autre souci, c’est que les finances de Milwaukee sont dans le rouge, avec une masse salariale de 177 millions de dollars, soit la quatrième de NBA après les Clippers, les Warriors et les Nets, et une facture pour la « luxury tax » qui s’élève à près de 70 millions de dollars. Et que monter des échanges dans ces conditions n’est pas simple.