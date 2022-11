La pression sur Tyrese Maxey

Embourbé dans un début de saison délicat, Philadelphie a eu le malheur de perdre James Harden en prime, l’arrière s’étant blessé au pied il y a dix jours.

Privée de son principal créateur, la formation de Doc Rivers a du mal à trouver des alternatives sur les postes extérieurs, une problématique qui s’est encore posée dans la défaite de cette nuit à Atlanta, lorsque les Sixers ont encaissé deux 12-0 entre la fin du troisième quart-temps et le début du quatrième, sans trouver de solutions.

« Le manque au niveau du poste 1 a été assez clair ce soir je trouve. On va devoir faire un ajustement à ce niveau-là », a reconnu Doc Rivers après la rencontre. «À chaque panier manqué, on pouvait clairement voir la frustration. Ça nous a mené à ne pas faire de passe et ça a vraiment déteint sur la défense ».

Un équilibre fragile

Principal concerné, Tyrese Maxey est effectivement à la peine depuis trois matchs. S’il est passé entre les gouttes avec un 10/29 au tir à la clé face aux Knicks, les deux sorties qui ont suivi ont été très compliquées, à 4/18 contre Phoenix puis 5/17 cette nuit à Atlanta.

Habitué à jouer les pompiers de service, le meneur/arrière ne répond plus au moment où Philly en a le plus besoin de lui, au scoring mais aussi un peu à la création.

« Je dois revenir à ma façon d’attaquer pour scorer et ne pas attaquer pour essayer d’aller sur la ligne des lancer-francs. Ça va venir, ça va me revenir », a-t-il concédé. « Comme l’a dit Joel Embiid, je réfléchis trop depuis quelques matchs, je laisse passer des positions de tir que je prends habituellement, et aussi dans mes décisions, entre quand passer et quand tirer. On est encore en train de chercher des solutions pour nous aider à gagner ».

Les pénétrations de Tyrese Maxey ont notamment pour but de libérer des espaces derrière la ligne à 3-points pour ses coéquipiers, qui ont également brillé par leur maladresse de loin cette nuit (6/30). Mine de rien, c’est tout un équilibre collectif, déjà fragile, qui se retrouve malmené.

Le retour de -20 à -6 en fin de match laisse tout de même un peu d’espoir aux Sixers en vue de la deuxième confrontation face à Philadelphie, dès demain, en Pennsylvanie cette fois.

« On a été dans beaucoup de matchs serrées que nous aurions dû gagner. On doit inverser la tendance et remporter ces matchs », a ajouté Tyrese Maxey, qui sera lui aussi attendu dans son nouveau duel face à Trae Young.