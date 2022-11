Les Hawks remportent le premier acte face aux Sixers

Encore un rendez-vous bien négocié pour les Hawks à domicile face à un prétendant au Top 4 de l’Est. Comme face aux Bucks en début de semaine, Atlanta a su faire la différence après le repos en plaçant deux coups d’accélérateur qui ont laissé Philly sur place.

Les Hawks ont pris le match par le bon bout grâce à Trae Young, agressif vers le cercle et avec l’aide de Clint Capela et Jalen Johnson sur le jeu de transition. Malgré le réveil de Joel Embiid, à la conclusion d’un alley-oop, Atlanta a terminé le premier acte par un 11-0 avec une nouvelle fois Trae Young à la baguette, notamment pour trouver Clint Capela dans les airs et porter la marque à 29-20 après 12 minutes.

Le trio Melton-Milton-Maxey a répondu dans la foulée (33-31), obligeant Trae Young à remettre un coup d’accélérateur, à 3-points ou pour servir John Collins, Clint Capela et De’Andre Hunter (46-40).

Philly a tenu bon jusqu’en milieu de troisième quart-temps, avec Tobias Harris, Tyrese Maxey et Georges Niang pour épauler Joel Embiid et égaliser à 55-55. De quoi piquer les Hawks au vif. Les locaux ont alors répondu par un 12-0 pour finir la période, l’œuvre de Clint Capela, Justin Holiday à 3-points et Trae Young par deux fois (80-66).

Atlanta a enfoncé le clou dès le début du quatrième quart-temps en passant à +20 suite à un nouveau 12-0, marqué cette fois par les 3-points d’AJ Griffin et Justin Holiday et conclu par un dunk d’Onyeka Okongwu (94-74).

Même si Philly a réussi à remettre la pression en revenant à -6 à deux minutes de la fin (100-94), Dejounte Murray et John Collins, à la réception d’un alley-oop servi par Trae Young, ont su finir le job pour permettre aux Hawks d’engranger leur 8e succès de la saison (104-95).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Philly dans le dur à la création. L’absence de James Harden chamboule le dispositif de Philadelphie qui a du mal à trouver une alternative. Un mal qui s’est concrétisé cette nuit par 17 ballons perdus pour seulement 15 passes décisives. Le trio Milton-Melton-Maxey doit être bien plus présent dans ce registre pour compenser. Résultat : trop de situations de un-contre-un et pas assez de mouvement. Insuffisant pour espérer gagner à Atlanta.

– La gestion des temps faibles. Le rapport de force en NBA se perçoit aussi dans la façon dont deux équipes gèrent leurs temps faibles. Atlanta n’a pas fait le match parfait, et aurait pu flancher lorsque Philadelphie s’est accroché et a égalisé à 55-55. Mais les locaux ont su limiter la casse. Les Sixers ont pour leur part eu de grandes difficultés à stopper l’hémorragie qui a suivi avec deux séries de 12-0. Doc Rivers a même pris deux temps morts en début de quatrième quart-temps pour essayer de relancer les siens, sans succès. Philly partait alors de trop loin.

TOPS/FLOPS

✅ Trae Young. Le boss des Hawks a tenu son rang du début à la fin. Agressif en début de partie, il a également su impliquer ses coéquipiers. C’est également lui qui a été à l’origine de chaque bon passage de son équipe. Même s’il y a eu du déchet (6 ballons perdus, 7/21 au tir), il a été un repère pour les siens tout au long du match.

✅ Clint Capela. Le pivot a fait le job cette nuit, en s’occupant du sale boulot tout en ayant de l’impact en attaque. Servi à deux reprises dans les airs par Trae Young, il a lui aussi été présent dans les moments importants de la rencontre. Toujours aussi indispensable à la bonne tenue des Hawks.

⛔️ Les lieutenants de Joel Embiid. Où étaient-ils sur ce match ? Entre le 5/15 de Tobias Harris et le 5/17 de Tyrese Maxey, on ne peut pas dire que le Camerounais a été bien épaulé. Pas grand-chose de plus à gratter du côté de PJ Tucker, sorti sur blessure (hanche), Montrezl Harrell (trois minutes de jeu) ou Matisse Thybulle (8).

LA SUITE

Les deux équipes se retrouvent ce samedi, à Philadelphie cette fois (01h30).