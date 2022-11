Malgré l’absence de Pascal Siakam, les Raptors sont sortis vainqueurs de leur premier match d’un « back-to-back » face aux Bulls, la nuit dernière (113-104). Le club de Toronto s’est appuyé sur un très bon Fred VanVleet à la tête de son attaque, et sur un volume de jeu conséquent en défense pour l’emporter.

Surtout qu’en face, les Bulls faisaient sans Zach LaVine, ménagé avant le deuxième match du « back-to-back » cette nuit à Chicago, laissant DeMar DeRozan comme seule priorité sur le « scouting report » des Raptors.

Car l’ailier des Bulls a effectivement reçu un traitement de faveur de son ancienne équipe, qui en l’absence de l’arrière All-Star a adopté une stratégie simple mais efficace : isoler « Deebo » en attaque. L’ancien Raptor a été systématiquement doublé sur demi-terrain, parfois même à la seconde où il franchissait la ligne médiane.

De quoi l’obliger à lâcher le cuir, et à s’appuyer sur ses coéquipiers pour trouver des failles dans la défense de Toronto. Ce que Nikola Vucevic (18 points), Ayo Dosunmu (15 points) et Goran Dragic (16 points) ont plutôt bien réussi à faire, sans pour autant que cela n’inquiète vraiment les pensionnaires de la Scotiabank Arena.

Un problème de réaction et d’exécution face aux prises à deux

« C’était prévisible » expliquait après coup DeMar DeRozan, qui n’a réussi à tirer qu’à 9 reprises (20 points).

« En première mi-temps, on s’en est plutôt bien sortis, moins en seconde mi-temps. Nous n’avons pas réussi à tirer les avantages [de ces prises à deux]. C’est un bon apprentissage pour nous, on doit encore comprendre comme attaquer ces situations. […] Ce n’est pas la frustration qui prédomine, car quoi qu’il en soit, on doit réagir en fonction de ce que la défense nous donne. Sur la plupart des possessions, les erreurs venaient de nos lectures. On doit simplement mieux exécuter. »

« Nous devons quand même être capables de générer des bons tirs. Nous ne pouvons pas nous permettre d’être une équipe fataliste, qui se dit : ‘Si DeMar n’inscrit pas 35 points, ça va être dur pour nous de gagner’ » regrettait Billy Donovan, impuissant sur son banc alors que son équipe a perdu 17 ballons face à cette étouffante défense.

Avec le retour prévu de Zach LaVine pour la deuxième manche cette nuit, le coach de Chicago pourra à nouveau s’appuyer sur une attaque en pleine possession de ses ressources. Mais on peut aussi compter sur Nick Nurse, sur le banc adverse, pour mijoter une nouvelle stratégie en conséquence…