Avec un grand Fred VanVleet, les Raptors écartent les Bulls

Les Raptors et les Bulls débutent une mini série de deux matchs, qu’ils vont jouer en « back-to-back ». Pour la première manche, direction Toronto, avant de partir pour Chicago dans quelques heures pour la seconde manche.

La rencontre se déroule sans deux protagonistes majeurs : Pascal Siakam d’un côte, touché aux adducteurs et absent deux semaines au minimum, et Zach LaVine de l’autre, mis au repos par son club afin de ménager son genou gauche avant la rencontre à venir dans l’Illinois.

Dans ce contexte, ce sont les locaux qui l’ont emporté (113-104), s’appuyant sur une défense collective physique, autoritaire et étouffante (11 interceptions et 10 contres), et un Fred VanVleet des grands jours (30 points, 5 rebonds, 11 passes), pour repousser des Bulls toujours vaillants, mais un brin trop courts pour espérer s’en sortir.

La bascule de la rencontre a été l’entame du quatrième quart-temps, quand « FVV » dans un premier temps, puis OG Anunoby (22 points, 6 rebonds, 3 passes et 3 interceptions) et Scottie Barnes (19 points, 10 rebonds et 4 passes) dans un second, ont appuyé sur l’accélérateur en attaque pour distancer pour de bon leurs adversaires, pragmatiques en attaque (45.5% sur 88 tirs) mais plombés par 17 pertes de balle (et 23 points encaissés sur celles-ci).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– DeMar DeRozan était attendu. Après avoir marqué 46 points lors de sa précédente sortie, l’ailier des Bulls savait qu’il allait être ciblé par la rigoureuse défense de son ancienne équipe. Et ça n’a effectivement pas manqué : sans Zach LaVine, « Deebo » s’est retrouvé esseulé au centre des stratégies défensives des Raptors, qui n’ont pas hésité à l’entourer régulièrement d’une prise à deux sur demi-terrain, parfois même dès qu’il passait la ligne médiane. Dans l’ensemble, il signe un bon match (20 points, 5 rebonds et 2 passes), mais n’a pu prendre que 9 tirs face à cette pression permanente de la défense de Toronto.

TOPS/FLOPS

✅ Fred VanVleet. Match de patron du meneur des Raptors, en l’absence de Pascal Siakam. Constant à la tête de l’attaque de son équipe tout au long de la rencontre, il signe un double-double XXL (30 points et 11 passes), avec en prime un « money-time » géré d’une main de maitre, car il a marqué 9 points décisifs dans le dernier quart-temps.

✅ Scottie Barnes et OG Anunoby. Lieutenants de Fred VanVleet en attaque et chargés de ralentir DeMar DeRozan en défense, les deux ailiers ont été très satisfaisants dans les deux rôles, cumulant 41 points et un volume de jeu remarquable dans les autres compartiments (16 rebonds, 7 passes et 4 contres).

✅ Christian Koloko. Titulaire sur le poste 5 en l’absence de son compatriote camerounais, Pascal Siakam, le rookie des Raptors a été le point d’ancrage de l’excellente défense du club de Toronto, puisqu’il a enregistré 6 contres ! Solide au rebond avec 7 prises et utile sur « pick-and-roll » par sa verticalité, il est apparu très à l’aise dans le jeu aux côtés des autres titulaires, et termine avec un très bon +/- : +19.

✅⛔️ Alex Caruso. Evaluation mitigée pour l’arrière de Chicago, car son apport en attaque a été aussi faible, que remarquable dans les autres compartiments du jeu. En effet, il n’a marqué que 4 points, à 1/11 aux tirs, mais s’est rendu indispensable partout ailleurs : 11 rebonds, 11 passes, 2 interceptions et 2 contres. L’exemple personnifié d’un joueur « valuable » sans marquer des paniers.

LA SUITE

« Back-to-back » entre les deux équipes, mais cette fois à Chicago (02h45).