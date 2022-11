Proche de retourner en Europe, Facundo Campazzo est heureux d’avoir retrouvé Luka Doncic

« Être avec lui sur et dehors du terrain, c’est génial, ça me rappelle des souvenirs. » En signant à Dallas, Facundo Campazzo a retrouvé une vieille connaissance, qu’il trouve d’ailleurs plus « drôle » qu’avant : Luka Doncic. Les deux hommes ont en effet joué ensemble pendant trois ans au Real Madrid. « Chaque fois que tu joues avec lui, tu deviens meilleur », complimente l’Argentin dans une interview pour Dallas News sur son arrivée dans le Texas.

Son intégration a été facilitée par la présence de son ancien coéquipier en Espagne. « Il parle espagnol, et ça, pour moi, c’est génial. Il m’a beaucoup aidé aussi. Quand je suis arrivé ici, il m’a demandé ce dont j’avais besoin, ma femme, toute ma famille, ma mère, ma fille, si j’avais besoin d’une voiture, d’une chambre, ce qui a facilité mon adaptation », énumère le meneur.

Ce dernier, qui ne s’est engagé avec Dallas que la veille de la reprise de la saison régulière, dit avoir connu deux ou trois semaines « de folie ». « J’étais sur le point de retourner en Europe parce que je n’avais aucune offre NBA, mais je voulais attendre encore un peu pour avoir la chance de continuer à y jouer », raconte le joueur de 31 ans qui s’est entraîné avec une équipe de la ligue argentine en attendant.

Intégration express

Sa patience par rapport à la Grande Ligue a payé. « Quand l’offre des Mavs est arrivée, je n’ai pas hésité. J’ai dit oui à la première question qu’ils ont posée, et c’est tout. J’étais en Argentine avec ma famille et j’ai dit : ‘OK, on déménage à Dallas’ », rapporte l’ancien joueur des Nuggets, dont on avait imaginé le retour à Madrid.

La proposition a été si soudaine que le joueur a demandé un jour supplémentaire aux Mavs pour s’organiser avant de prendre l’avion pour le Texas.

Pas de « training camp » ou d’intersaison pour lui donc. Il a fallu s’ajuster en express. « Regarder des vidéos, m’entendre avec mes coéquipiers, savoir comment ils aiment passer le ballon, comment ils aiment se déplacer. Cela va prendre du temps », reconnaît le meneur qui a signé une première sortie à 3 points (1/4), 2 passes et 2 interceptions en 13 minutes. Depuis, il n’a fait qu’une autre apparition de trois minutes face aux Nets.

« J’essaie d’apporter de l’énergie. Le staff, les entraîneurs, ils m’aident beaucoup à m’adapter à cette nouvelle équipe, à mes nouveaux coéquipiers, à un nouvel endroit, à une nouvelle terminologie, à tout », apprécie Facundo Campazzo qui se dit « un peu timide » et ne pas avoir un anglais parfait. Un sacré challenge pour le joueur qui va tenter de sa trouver sa place à Dallas, comme il l’a fait pendant deux saisons à Denver.