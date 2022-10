Malgré lui, Facundo Campazzo se rapproche d’un retour en Europe

Parce qu’il estime qu’il n’a pas vraiment eu sa chance, Facundo Campazzo a décidé de jouer la carte NBA jusqu’au bout. Free agent, il sait qu’une place l’attend en Europe, et plus particulièrement au Real Madrid, mais l’Argentin est déterminé à trouver un club en NBA.

« Ma priorité est de continuer en NBA. Pour l’instant, je n’ai pas en tête de retourner en Europe. C’est évident qu’à un moment donné ça arrivera, mais pas maintenant » annonçait-il en juin. « J’ai été très clair : je veux réessayer, quelle que soit la franchise, mais réessayer ».

Comme ça n’en prend pas le chemin à deux semaines de la reprise, malgré une touche avec les Suns, BasketNews rapporte que l’ancien meneur des Nuggets pourrait finalement décider de rentrer. Au Real, le coach Chus Mateo a prévenu qu’il était le bienvenu, mais d’autres formations sont intéressées par son profil, et notamment des équipes d’Euroleague. Mais l’Argentin aurait une préférence pour le club madrilène où il s’est fait un nom. Sa signature avait d’ailleurs été annoncé au moment de l’Euro, et ses agents avaient démenti.

« Facu veut rester en NBA et on travaille dessus » expliquaient David Carro et Claudio Villanueva à Eurohoops. « Tout le reste n’est que pure fumée et mensonges. Les timings du marché sont différents. C’est tout. »

Quatre semaine après ce démenti, toujours rien à l’horizon, et on ne serait pas surprise qu’ils annoncent finalement son grand retour à Madrid.