Deni Avdija sur Kyrie Irving : « J’espère juste qu’il est désolé »

Puisqu’il est le seul joueur juif en NBA, Deni Avdija a sans surprise été questionné sur l’affaire Kyrie Irving, qui agite la NBA depuis plusieurs jours.

Après le match entre Washington et Brooklyn, l’ailier israélien des Wizards s’est en effet exprimé pendant de longues minutes sur le comportement troublant du meneur des Nets, sur les réseaux sociaux et dans la presse.

« J’ai suivi cette affaire, oui. Écoutez, je pense [que Kyrie] est un super joueur et un modèle pour les jeunes. Et je pense qu’il a fait une erreur. Des tas de personnes le regardent, l’écoutent. Chacun a le droit de penser, faire ce qu’il veut. Mais je ne pense pas qu’il soit judicieux d’avoir publié [ce post], car beaucoup de jeunes le suivent et peuvent penser que c’est la vérité. J’espère juste qu’il est désolé » a ainsi déclaré l’ancien du Maccabi Tel-Aviv.

Quant aux sanctions prises à l’encontre de Kyrie Irving – une suspension de cinq matches minimum de la part des Nets et la mise entre parenthèses de son contrat avec Nike – Deni Avdija estime qu’elles sont assez justes, et insiste sur l’importance de tenir responsable les joueurs pour leurs actes et leurs comportements.

« Oui, je pense qu’il doit y avoir des conséquences aux actions et aux paroles des joueurs. Et je ne sais pas ce que la ligue a prévu, mais je pense qu’il est important de faire comprendre qu’il n’y a pas la place dans notre ligue pour de tels propos » a-t-il ainsi conclu.