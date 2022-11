Une bouffée d’oxygène pour les Nets !

Peu de gens auraient imaginé les Nets s’imposer de… 42 points à Washington pour égaler le record de franchise de la plus large victoire à l’extérieur ! Même si Kevin Durant est toujours très motivé à l’idée de jouer dans la capitale, pas loin de là où il a grandi, personne n’envisageait Brooklyn donner une telle leçon de basket. Sans Kyrie Irving, ni Ben Simmons.

« C’est énorme, et nous avions parlé le matin du fait que ça ne dépendait de nous » réagit Jacque Vaughn, toujours coach intérimaire des Nets. « Nous avons parlé ce matin du fait d’avoir vraiment le choix et d’être capable de nous soutenir les uns les autres avec nos impressions, avec nos efforts, en étant là les uns pour les autres. Nous avons montré que nous étions présents les uns pour les autres. Nous avons vraiment fait preuve d’endurance pour gagner ce match. Ce n’est pas plus compliqué que ça ».

Pour donner une telle leçon, Brooklyn s’est appuyé sur des joueurs qui avaient faim de minutes comme Cam Thomas, mais aussi des joueurs qui veulent gagner leur place par leur défense et leur activité comme Yuta Watanabe. C’était l’esprit des Nets de Kenny Atkinson, et autour de Kevin Durant, proche du triple-double avec 28 points, 9 rebonds et 11 passes, tout le monde s’est impliqué avec 7 joueurs à 10 points et plus, et 32 passes décisives.

Le patron de la franchise est aux anges

« C’était un effort collectif de tout le monde » souligne Joe Harris. « Nous avons fait de l’excellent travail pour se partager le ballon. 32 passes décisives, c’est incroyable, et ça permet de se mettre dans une bonne position pour gagner. Et puis défensivement, nous sommes montés d’un cran ; la communication était vraiment bonne, les gars se sont donné à fond les uns pour les autres. »

Il y a des images qui ne trompent pas, comme de voir Kevin Durant parler en défense, encourager ses jeunes coéquipiers, et même sourire. Un enthousiasme qui fait plaisir, et pour une fois, il n’a pas eu besoin de jouer les héros en attaque, avec quatre coéquipiers qui le regardent jouer.

« Kevin était une plaque tournante pour nous ce soir » estime Jacque Vaughn. « Il les a vraiment mis dans une situation difficile sur leurs prises à deux. Il avait la volonté de faire des passes, et il a été productif quand il en a eu l’occasion ».

De quoi ravir le patron, Joe Tsai, qui peut enfin s’exprimer sur les résultats de son équipe, et non sur les actes de Kyrie Irving.