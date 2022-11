Le silence pesant de la NBA et des joueurs dans la polémique autour de Kyrie Irving

Les propos de Kyrie Irving et sa promotion d’un film antisémite n’ont pas encore fait réagir la NBA, et les Nets ont un autre dossier plus brûlant à gérer : la succession de Steve Nash.

Mercredi, c’est donc le syndicat des joueurs, sans nommer Kyrie Irving, qui est monté au créneau pour condamner l’antisémitisme. Il faut rappeler que ce même Irving est l’un des vice-présidents de la NBPA (National Basketball Players Association).

« L’antisémitisme n’a pas sa place dans notre société » écrit le syndicat des joueurs. « La NBPA se concentre sur la création d’un environnement où tout le monde est accepté. Nous nous engageons à aider les joueurs à bien comprendre que certains mots peuvent conduire à la diffusion d’idéologies haineuses. Nous continuerons à travailler sur l’identification et la lutte contre tous les discours haineux, où qu’ils se produisent. »

Et c’est tout. Pas de sanction, et Kyrie Irving va conserver son poste de vice-président.

A Brooklyn, on cherche la réponse la plus appropriée

Du côté de Brooklyn, on a décidé de ne pas rajouter de l’huile sur le feu après le vif échange entre le joueur et des journalistes, et Kyrie Irving ne s’est pas présenté en conférence de presse après la victoire face aux Pacers, ni après la défaite face aux Bulls.

« Je pense que tout le monde sait qu’il va devoir répondre à ces questions à un moment ou à un autre, et il ne s’est jamais défilé par le passé », fait remarquer le GM Sean Marks. « Mais je pense que la dernière conférence de presse ne s’est pas bien passée. Nous n’essayons pas de l’étouffer, et je pense que c’est un sujet qui doit être abordé, mais abordons-le sous la bonne forme et de la bonne manière. »

Quant à savoir si Kyrie Irving sera sanctionné pour ses propos, Sean Marks explique que la franchise discute actuellement avec la Anti-Defamation League (ADL) pour trouver la réponse la plus appropriée.

Charles Barkley s’en prend à la NBA

« Laissons-le se calmer et, j’imagine qu’il faut laisser place des idées plus apaisées », a-t-il déclaré. « Nous devons nous ouvrir et nous éduquer, éduquer le groupe dans son ensemble et obtenir une certaine orientation, chercher des experts, et l’un d’entre eux est certainement l’ADL. »

Sans surprise, le sujet était au coeur de l’émission de TNT. Si Shaquille O’Neal estime que Kyrie Irving est « un idiot« , Charles Barkley s’en est pris à la NBA.

« Je trouve que la NBA a mal géré cette affaire. Je pense qu’il aurait dû être suspendu. Adam Silver aurait dû le suspendre. D’abord, Adam est juif. On ne peut pas me prendre 40 millions de dollars et insulter ma religion » estime Charles Barkley. « Vous pouvez m’insulter, vous avez le droit. Mais j’ai le droit aussi de dire : ‘Non, vous n’allez pas prendre mes 40 millions de dollars et insulter ma religion’. La NBA a commis une erreur. Nous avons suspendu des personnes et infligé des amendes à des personnes qui ont proféré des insultes homophobes, et c’était la bonne chose à faire. »

Reggie Miller s’en prend aux joueurs

Commentateur de la rencontre entre les Nets et les Bulls pour TNT, Reggie Miller s’est aussi exprimé sur le sujet, et il trouve que les joueurs sont autant à blâmer que la NBA. Il aurait aimé que les joueurs réagissent de la même manière que lorsqu’il s’agissait de condamner le racisme de Donald Sterling ou le comportement de Robert Sarver.

« Dans le passé, cette ligue a été remarquable parce que les joueurs ont montré la voie et qu’il y a des voix fortes » rappelle Reggie Miller. « Lorsqu’il y a eu l’affaire Donald Sterling, lorsqu’il y a eu l’affaire Robert Sarver récemment, les voix de la communauté du basket et de nos joueurs se sont fait entendre pour que des mesures disciplinaires soient prises – ou qu’ils s’en aillent. Là, il s’agit de l’un des leurs, et il n’y a pas eu de réaction. C’est décevant, parce que cette ligue a été bâtie sur les épaules des joueurs qui défendent leurs intérêts. Le bien est le bien et le mal est le mal. Et si vous voulez dénoncer les propriétaires, à juste titre, vous devez aussi dénoncer les joueurs. Vous ne pouvez pas rester silencieux lorsqu’il s’agit de Kyrie Irving. Je veux entendre les joueurs et leurs fortes opinions également, tout comme nous les avons entendu pour Robert Sarver et Donald Sterling. »