Syndicat des joueurs : Jaylen Brown, Bismack Biyombo et Malcolm Brogdon réélus

Le syndicat des joueurs a acté ce jeudi la réélection de trois membres de son comité exécutif, désormais présidé par CJ McCollum depuis août dernier. Le Celtic Jaylen Brown, le Sun Bismack Biyombo et le Pacer Malcolm Brogdon ont ainsi été réélus en qualité de vice-présidents.

Les trois joueurs occupaient ces fonctions depuis 2019 et sont reconduits pour trois ans. Pour rappel, les membres du comité exécutif sont élus par les joueurs. Ce comité exécutif accompagne le syndicat dans ses négociations avec la ligue et prises de positions collectives.

« Je suis ravi de voir ces trois gars revenir pour trois ans de plus, particulièrement alors qu’on approche du début des négociations de la convention collective. Bismack, Malcolm et Jaylen ont joué un rôle important en aidant à l’élaboration de notre réponse face à la pandémie qui sévit depuis deux ans et leur expertise et implication pour le syndicat seront un apport inestimable à l’avenir », a pour sa part déclaré CJ McCollum.

Pour rappel, la convention collective entre le syndicat des joueurs et la NBA court jusqu’en 2023-2024.