En manque de taille, Tyronn Lue cherche des solutions avec son banc

Pour Tyronn Lue, il s’agit de son plus « gros défi » à l’heure actuelle. Alors que ses Clippers connaissent un début de saison poussif (quatre victoires – quatre défaites), le coach cherche à savoir comment faire en sorte que « le second cinq joue mieux et soit meilleur ».

Cette question semble liée à l’un des choix de l’intersaison de ne pas remplacer Isaiah Hartenstein, et de miser quasi exclusivement sur Ivica Zubac pour le poste de pivot. Or selon les données de Cleaning the Glass, reprises par le Los Angeles Times, un cinq des Clippers sans pivot présente un déficit au score de 9 points sur 100 possessions. Ce différentiel négatif tombe par ailleurs à -15 sur 100 possessions lorsque Paul George n’est pas sur le terrain.

« On peut être meilleurs avec notre second cinq, avec notre cinq de petite taille et c’est de ma faute. Je dois faire mieux pour faire comprendre à ces gars comment on doit jouer, ce qu’on essaie de faire et comment on essaie de tirer profit ces cinq », poursuit Tyronn Lue.

La surprise Moses Brown

Ce dernier, lors de la dernière victoire à Houston, a reçu une aide inattendue. Ivica Zubac gêné par les fautes, le coach a dû se résoudre à envoyer la roue de secours, le « two-way contract », Moses Brown. Utilisé sur des séquences de quelques minutes jusqu’ici, l’ancien pivot du Thunder a parfaitement rentabilisé son temps de jeu.

Profitant notamment de la création de jeu de John Wall, auteur de l’une des passes de la soirée, le remplaçant a cumulé 13 points (6/8 aux tirs) et 7 rebonds en 12 petites minutes de jeu. Une production qui « nous a vraiment fait gagner » saluait Tyronn Lue après la rencontre remportée de huit points, tandis que la majorité de ses remplaçants (Norman Powell, John Wall, Terance Mann…) terminaient avec un impact négatif sur le score.

À voir si l’option Brown peut devenir une solution sur le long terme pour les Clippers, alors que Paul George estime que le second cinq doit trouver « sa propre identité » et se montrer « un peu plus combative ». « Peu importe ce qui fonctionne pour nous, je le soutiens, mais je veux être sur le terrain pour aider les gars à prendre les rebonds. Je sais qu’un cinq de petite taille peut leur nuire au rebond », affichait récemment Ivica Zubac, rebondeur n°1 de l’équipe avec sa meilleure moyenne en carrière (11).

La « second unit » des Clippers est en effet la troisième de la ligue à concéder le plus de rebonds à ses adversaires. À l’armée de postes 3-4 de l’équipe de venir soutenir les pivots dans ce secteur.