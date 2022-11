Stats & Highlights | Les Bucks toujours parfaits, les Raptors et les Bulls avancent, les Sixers chutent

Une de plus pour Milwaukee. Les Bucks n’ont toujours pas perdu après sept rencontres et pour leur second duel aux Pistons, ils ont affiché plus de sérieux afin d’éviter une fin de match à suspense. Autre bis repetita : celui des Clippers face aux Rockets. Houston est maintenant sur cinq revers de suite.

Les Sixers, eux, ont perdu contre Washington, après avoir gagné la première manche. Joel Embiid était à nouveau absent. Enfin, les Raptors ont largement dominé les Spurs, et les Bulls ont écarté les Hornets.

Philadelphie – Washington : 111-121

Joel Embiid encore absent, les Sixers ont souffert à l’intérieur. Les Wizards, privés d’adresse extérieure, ont appuyé dans ce secteur, inscrivant 69 points dans la raquette et en dominant au rebond. La défense des troupes de Doc Rivers était à la peine.

Washington a gardé son avance toute la partie, malgré les 19 paniers primés de Philadelphie, notamment grâce au duo Kristaps Porzingis – Bradley Beal. Le premier inscrit 30 points, le second 29, et les Wizards prennent ainsi leur revanche.

Chicago – Charlotte : 106-88

Même avec un duo Zach LaVine – DeMar DeRozan très maladroit et limité à 19 points, les Bulls n’ont eu aucun mal à se défaire des Hornets. Ce sont les remplaçants qui ont assuré, surtout Javonte Green avec 17 points à 100% au shoot.

En troisième quart-temps, Chicago passe un 13-2. Puis Patrick Williams, Zach LaVine (qui a donc joué un second match en deux jours) et Alex Caruso frappent à 3-pts pour donner 20 points d’avance. Charlotte n’a pas les solutions et doit logiquement s’incliner.

Houston – LA Clippers : 101-109

Deuxième match de suite contre les Clippers, deuxième défaite pour les Rockets. Les Texans ont été balayés en début de rencontre, avec un 23-5 pour commencer ! Heureusement pour eux, ils reviennent et se rapprochent de Los Angeles.

En dernier quart-temps, les deux équipes peinent à installer leu jeu offensif. Houston est toujours dans le match, mais Paul George et compagnie passent un 7-2 pour se donner de l’air. Enfin, Marcus Morris enfonce le clou avec un panier primé.

Milwaukee – Detroit : 116-91

C’est une soirée comme les autres pour les Bucks : Giannis Antetokounmpo a marqué 32 points et Milwaukee a encore gagné. Banal donc. Malgré leur maladresse à 3-pts, les champions 2021 ont pris les commandes en insistant à l’intérieur.

Ils ont inscrit 56 points dans la raquette et largement dominé la bataille au rebond. En perdant 21 ballons, et contrairement au match précédent, les Pistons n’avaient alors aucune chance d’exister…

San Antonio – Toronto : 100-143

Les trois premières minutes de la rencontre ont donné le ton global du match : quatre ballons perdus pour les Spurs et cinq dunks pour les Raptors. Les Texans étaient affaiblis (Keldon Johnson, Devin Vassell absents, Jeremy Sochan a peu joué) et ils ont perdu 23 ballons.

Dans ces conditions, impossible de résister face à une équipe de Toronto qui a rapidement pris le dessus, à partir du milieu du deuxième quart-temps. Pascal Siakam termine avec un triple-double en compilant 22 points, 11 passes et 10 rebonds.