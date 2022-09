Les Clippers sont prêts à se passer d’un pivot remplaçant

Tous les voyants sont au vert du côté des Clippers puisque Kawhi Leonard, Paul George et même John Wall seront en tenue pour la reprise de l’entraînement. Après une saison compliquée sans Kawhi Leonard, et marquée par les blessures de Paul George, les Clippers sont très ambitieux, et ils ont décidé de miser sur un effectif quasi inchangé.

Seul Isaiah Hartenstein est parti, et se pose donc la question du pivot remplaçant, au relais d’Ivica Zubac. Plusieurs pistes sont envisagées. À commencer par celle de Moses Brown dont les 2m18 seraient précieux en sortie de banc. Pour l’instant, il est simplement invité au camp mais le président Lawrence Frank l’apprécie beaucoup, et il s’est d’ailleurs entraîné tout l’été avec ses coéquipiers.

« Je pense que Moses sait qui il est en tant que joueur, ce qu’il peut faire, et c’est une question d’être un expert et un cador dans ses propres compétences« , a déclaré Lawrence Frank. « Il est grand et il est même de très, très bonne taille. Il est capable de courir sur le terrain, de faire des écrans, de s’ouvrir au cercle, de finir, de jouer au-dessus du cercle et de protéger le cercle. C’est énorme. »

Moses Brown, qu’on avait vu à son avantage au Thunder, est un pivot athlétique, et c’est un profil que ne possède pas les Clippers.

Si les Clippers décident de ne pas le conserver, Tyronn Lue optera pour une solution sans véritable 5 de secours. Il l’a déjà fait dans le passé, et d’autres franchises le font. Marcus Morris Sr, Robert Covington ou Nicolas Batum peuvent donner un coup de main, tandis que Kawhi Leonard ou Paul George peuvent se décaler au poste 4.

« Nous ne sommes pas prisonniers par l’idée de jouer avec un pivot remplaçant« , dit Lawrence Frank. « Je pense que nous allons commencer la saison en évaluant avec Zubac comme titulaire. Même si on appelle ça « small ball », il faut réfléchir en terme de taille pour les différents cinq que Tyronn Lue peut aligner sur le terrain. On a beaucoup, beaucoup de taille. On peut utiliser un cinq, où uniquement avec l’envergure des joueurs, ce n’est pas vraiment du « small ball ». Nous continuerons donc à évaluer le poste au fur et à mesure de la saison, pour voir si nous devons l’aborder d’une manière différente. Nous serons prêts à le faire. Mais nous sommes impatients de voir à quoi cela ressemble. »