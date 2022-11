Déçu par ses « excuses », Adam Silver veut rencontrer Kyrie Irving

Avec son don de 500 000 dollars, doublé par les Nets, Kyrie Irving pensait peut-être mettre fin à la polémique suite à son message vers un film défendant la thèse des « Hébreux noirs israélites ».

Après une première conférence de presse tendue où il avait expliqué qu’il n’allait « pas reculer sur ce en quoi je crois », le meneur des Nets avait fait des demi-excuses, reconnaissant « l’impact négatif de (s)on message envers la communauté juive » et « endossant cette responsabilité ». Néanmoins, il n’avait pas totalement renié cette théorie conspirationniste aux forts relents antisémites, se contentant d’expliquer ne pas croire « que tout ce qui est dit dans le documentaire soit vrai ou reflète ma morale et mes principes ».

De quoi pousser Adam Silver à sortir de sa réserve, pour finalement communiquer sur la situation.

« Kyrie Irving a pris une décision irréfléchie en postant un lien vers un film contenant des éléments antisémites profondément offensants » explique le commissionner. « Bien que nous apprécions le fait qu’il ait accepté de travailler avec les Brooklyn Nets et l’Anti-Defamation League pour combattre l’antisémitisme et d’autres formes de discrimination, je suis déçu qu’il n’ait pas présenté des excuses sans réserve et qu’il n’ait pas plus spécifiquement dénoncé le contenu vil et nuisible contenu dans le film qu’il a choisi de promouvoir. Je rencontrerai Kyrie en personne au cours de la semaine prochaine pour discuter de cette situation ».

Pour l’instant, il n’est donc toujours pas question de sanction pour Kyrie Irving, la NBA et ses joueurs semblant bien embarrassés face à toute cette situation.

De passage devant la presse dans la foulée, le meneur des Nets n’a pas souhaité formulé d’excuses, répétant qu’il endossait la responsabilité de son message mais qu’il ne voulait « causer de tort à personne car il n’avait pas réalisé le documentaire ». Kyrie Irving n’a semble-t-il pas voulu rencontrer l’Anti-Defamation League. Quant à savoir s’il avait des opinions antisémites, il a répondu qu’il « ne pouvait pas l’être s’il savait d’où il venait »…