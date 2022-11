Conscient de l’impact négatif de ses actions, Kyrie Irving fait un don de 500 000 dollars

« Je m’oppose à toutes les formes de haine et d’oppression et je soutiens fermement les communautés qui sont marginalisées et affectées chaque jour. » Ainsi s’exprime Kyrie Irving quelques jours après la polémique née de ses propos et sa promotion d’un film antisémite. Pour matérialiser ce soutien, les Nets et lui feront chacun un don de 500 000 dollars à des groupes qui travaillent contre toutes formes de haine.

Pour mémoire, le meneur de Brooklyn avait posté un lien sur son compte Twitter, faisant la promotion d’un film de 2018 intitulé « Hebrews to Negroes: Wake Up Black America » (« Des Hébreux aux Nègres : Que l’Amérique noire se réveille »). Un film tiré d’un livre du même nom qui entend démontrer la théorie des « Hébreux noirs israélites », selon laquelle les Israélites de l’Ancien Testament étaient en fait des Noirs, et que les Noirs actuels sont leurs descendants. Selon les tenants les plus radicaux de cette théorie, les Noirs auraient ainsi été « privés de leur identité de peuple élu de Dieu » par les juifs blancs d’Europe.

« Je suis conscient de l’impact négatif de mon message envers la communauté juive et j’en endosse la responsabilité. Je ne crois pas que tout ce qui est dit dans le documentaire soit vrai ou reflète ma morale et mes principes. Je suis un être humain qui apprend de tous les horizons et j’ai l’intention de le faire avec un esprit ouvert et une volonté d’écoute. Ainsi, ma famille et moi-même, nous n’avons voulu faire de mal à aucun groupe, race ou religion de personnes, et souhaitons seulement être un phare de vérité et de lumière », a ainsi formulé le joueur des Nets, qui avait finalement retiré son message le week-end dernier.

« Nous sommes prêts à relever ce défi »

La déclaration de ce dernier était conjointe avec sa franchise, ainsi qu’avec « l’Anti-Defamation League » (ADL), une ONG américaine dont le but est de soutenir les Juifs contre toute forme d’antisémitisme et de discrimination. La franchise et son joueur ont indiqué qu’ils allaient travailler avec l’ADL dans « un effort pour développer une formation qui soit inclusive et qui combatte toutes les formes d’antisémitisme et de sectarisme ».

« À une époque où l’antisémitisme a atteint des niveaux historiques, nous savons que la meilleure façon de combattre la haine la plus ancrée est à la fois de l’affronter de front et aussi de faire évoluer les cœurs et les esprits. Avec ce partenariat, l’ADL travaillera avec les Nets et Kyrie pour ouvrir le dialogue et améliorer la compréhension », a affiché Jonathan Greenblatt, le PDG de l’ADL dans le communiqué commun.

Les signataires considèrent que « les événements de la semaine dernière ont suscité de nombreuses émotions au sein de l’organisation des Nets, de notre communauté à Brooklyn et de la nation. Le débat public qui a suivi a permis de mieux prendre conscience des défis auxquels nous sommes confrontés en tant que société lorsqu’il s’agit de combattre la haine et les discours haineux. Nous sommes prêts à relever ce défi. »