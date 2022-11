Le Heat enfonce les Warriors

En ce mardi soir plutôt calme en NBA, puisqu’il n’y a que quatre matches au programme, la grosse affiche de la soirée est à Miami, où le Heat reçoit les Warriors, un peu moins d’une semaine après leur déplacement (perdant) en Californie (123-110). Une affiche un peu étrange à aborder, puisque les deux clubs, en ce début de saison, peinent à retrouver leurs standards de la saison passée et affichent ainsi une forme moyenne depuis quelques jours, avec chacun deux défaites de suite.

Dans ce contexte, on assiste alors, assez logiquement, à un match équilibré dès l’entre-deux, entre deux équipes qui ne tiennent pas à subir un troisième revers de suite.

Ce sont d’abord les Warriors qui commencent fort à l’entame, portés par leurs titulaires qui proposent une défense impeccable et une attaque fluide au possible (21-13). Mais les champions en titre ne parviennent pas à faire preuve de continuité quand les remplaçants entrent sur le terrain. Pire, ces derniers sont balayés par leurs homologues du Heat, qui plantent un 20-3 pour boucler le premier quart-temps (33-24) ! Mais dans cette partie disputée, rien n’est acquis et le momentum ne trouve ainsi pas vraiment de camp : les Warriors rattrapent en effet leur retard grâce à un second quart-temps maitrisé, au score quasiment similaire à celui du premier acte (32-25), mais cette fois en leur faveur.

Au terme de cette première période disputée, engagée et dans l’ensemble très agréable, l’écart est alors minime (58-56 en faveur du Heat).

Une histoire de « runs »

Au retour des vestiaires, les Warriors signent à leur tour un gros passage, après celui du Heat dans le premier quart-temps. Durant les six premières minutes du troisième quart-temps, les hommes de Steve Kerr marquent ainsi 26 points, dont trois tirs primés des « Splash Brothers ».

De quoi leur assurer, comme Miami en début de partie, une avance de 9 points, après la demi-heure (94-86). Mais le Heat ne fait jamais autant preuve de sang-froid que quand il est dos au mur, et l’entame du dernier acte en est un nouvel exemple : les locaux convertissent quatre tirs primés, tout en profitant de quelques tirs précipités des Warriors, pour revenir à égalité à un peu plus de 6 minutes du terme du match (100-100) !

A ce moment, le momentum bascule totalement en faveur de la troupe d’Erik Spoesltra, et sous l’impulsion d’un Jimmy Butler taille patron, qui enchaine panier avec la faute sous le cercle puis tir à mi-distance, assène un 16-9 fatal pour sécuriser la victoire (116-109). La troisième de la saison seulement, après huit matches.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un 16-6 salvateur pour le Heat. Mené de 9 points à l’entame du dernier acte, le Heat a réussi à renverser le momentum alors qu’il était dos au mur. Un 16-6 infligé aux Warriors durant les cinq premières de ce quatrième quart-temps, à base de défense étouffante et de quatre tirs primés en cinq tentatives, a en effet permis aux Floridiens de revenir à égalité au score. Avant de prendre définitivement l’ascendant dans le « money-time » grâce à ce rythme de feu, face à des Warriors plus brouillons et hésitants, au pire des moments.

– Toujours pas de victoire à l’extérieur pour les Warriors. Après Denver, Phoenix, Charlotte et Detroit, les Warriors ont perdu pour la cinquième fois à l’extérieur, en autant de déplacements. Les tenants du titre sont vulnérables loin de leurs terres, en ce début de saison…

– Tyler Herro sorti sur blessure. L’arrière du Heat, sur une action anodine sous le cercle dans le second quart-temps après un tir d’un joueur des Warriors, a reçu un coup au visage, vraisemblablement un doigt dans l’oeil. Il a immédiatement rejoint les vestiaires, et n’en est jamais revenu.

TOPS & FLOPS

✅ Andrew Wiggins. Plus gros temps de jeu de son équipe avec quasiment 35 minutes enregistrées, l’ailier canadien a été très actif avec une solide fiche de 21 points (8/12), 4 rebonds, 5 passes et 2 interceptions. Un match complet et un volume de jeu conséquent, digne de son profil de « two-way player ».

✅ Stephen Curry. Malgré la défaite, un triple-double pour « Chef Curry », au four et au moulin avec 23 points (7/14), 13 rebonds et 13 passes. Meilleur joueur, de très loin, de son équipe dans cette rencontre. On peut cependant regretter quelques précipitations en attaque, avec 5 pertes de balle, et un dernier quart-temps peut-être un peu trop discret, alors que le Heat inversait furieusement la tendance au fil des minutes.

✅ Max Strus et Duncan Robinson. L’effort du Heat dans cette victoire a été collectif, mais les deux tireurs d’élite, en sortie de banc, en ont assurément été des artisans majeurs. Le premier est tout simplement le meilleur marqueur de la rencontre avec 24 points à 8/17 (4/10 à 3-pts), quand le second, plus discret mais tout aussi important, a torpillé les tenants du titre avec un insolent 5/8 derrière l’arc. A eux deux, ils ont marqué plus de points que le banc entier des Warriors (41 contre 37).

✅ Jimmy Butler. Match de patron pour le patron du Heat, qui compile 23 points, 6 rebonds et 8 passes. Maladroit dans l’ensemble (6/17), il a compensé par un sans faute sur la ligne de réparation (9/9), et a tout de même trouvé les ressources pour inscrire le panier décisif dans les tous derniers instants, un tir à mi-distance après une feinte pour se débarrasser de la défense de Klay Thompson.

⛔️ L’imprécision des Warriors. Qui ont perdu 20 ballons, transformés en 28 points par le Heat. Comme beaucoup d’autres équipes, les « Dubs », malgré le titre de l’été dernier, sont encore en rodage des deux côtés du terrain en ce début de saison. Mais pour le coup, leur imprécision dans cette rencontre leur a coûté la victoire.

LA SUITE

– Heat : « back-to-back » à domicile, face aux Kings (0h30)

– Warriors : déplacement à Orlando, dans la nuit de jeudi à vendredi (minuit)