Zach LaVine assomme les Nets dans le dernier quart-temps

Après avoir vécu une journée rocambolesque, marquée par le départ de Steve Nash, les Nets accueillaient les Bulls en soirée, pour tenter de confirmer leur succès obtenu la veille, contre les Pacers. Mission ratée, car Zach LaVine (29 points, 5 passes), DeMar DeRozan (20 points) et consorts repartent de Brooklyn avec le sourire aux lèvres.

Comme souvent, Kevin Durant (32 points, 9 rebonds, 6 passes) a fait de son mieux pour guider les siens vers la victoire mais, délaissé par Kyrie Irving et orphelin de Ben Simmons, il a finalement dû rendre les armes devant les assauts répétés de Chicago, et notamment de Zach LaVine (20 points dans le quatrième quart-temps !).

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Le coup de chaud bienvenu de Zach LaVine. Auteur d’un début de saison mitigé, l’arrière All-Star se devait de livrer une performance référence pour lancer sa saison. C’est désormais chose faite. Intéressant en début de rencontre, au scoring mais aussi à la création, il avait en réalité gardé le meilleur pour la fin. En témoignent ses 20 points inscrits dans les douze dernières minutes de la partie, au moment où son équipe en avait probablement le plus besoin, pour complètement faire basculer cette partie en faveur de Chicago…

— Première ratée pour Jacque Vaughn. Nommé entraîneur intérimaire des Nets pour la seconde fois après la saison 2019/20, le successeur de Steve Nash s’imaginait bien démarrer son deuxième mandat (temporaire) sur le banc new-yorkais par un succès. Problème : Zach LaVine et les Bulls avaient d’autres projets en tête. On peut pourtant dire que Kevin Durant s’est fait violence pour mettre Brooklyn sur de bons rails, mais les lacunes habituelles de l’équipe —en attaque comme en défense— n’ont évidemment pas disparu comme par magie, en l’espace d’un jour. Le travail ne fait que commencer…

TOPS/FLOPS

✅ Ayo Dosunmu. Si Patrick Williams (12 points, 7 rebonds) a également fait du bon boulot dans le cinq de départ des Bulls, on préférera néanmoins mettre en avant la jolie prestation de son coéquipier sophomore. Avec 17 points, à 7/11 aux tirs, il s’est en effet montré précieux dans l’ombre de Zach LaVine et DeMar DeRozan, confirmant par la même occasion son séduisant début de saison et son importance dans la rotation de Billy Donovan.

✅ Royce O’Neale. Kyrie Irving fantomatique (voir plus bas), Kevin Durant avait besoin qu’un autre de ses lieutenants réponde présent cette nuit et c’est l’ancien soldat du Jazz qui s’en est chargé, sans broncher. Avec 20 points, à 8/12 aux tirs et 4/6 à 3-pts, il a ainsi fait bon usage des quelques munitions offertes par la défense des Bulls, en plus d’aider à tenir DeMar DeRozan à 8/21 aux tirs de l’autre côté du terrain. Du bon boulot, donc.

✅ Goran Dragic. En sortie de banc, le Slovène a fait mal à son ancienne équipe : 15 points en 20 minutes. Inspiré à 3-pts (4/6) et très agressif ballon en main, dès qu’il est entré en jeu, il n’a que très peu raté ce qu’il a entrepris et parfaitement compensé les absences de Lonzo Ball ou Coby White, sur les lignes arrières de Chicago. Démontrant également que, même à 36 ans passés, le « Dragon » en avait encore sous le capot.

⛔ Kyrie Irving. Sous pression depuis quelques jours, le meneur des Nets a cruellement déçu aujourd’hui. Limité à seulement 4 points en 33 minutes, à 2/12 aux tirs et surtout 0/6 à 3-pts, il a erré comme une âme en peine sur le parquet du Barclays Center. Méconnaissable du début à la fin, « Uncle Drew » a ainsi abandonné Kevin Durant et ses coéquipiers, comme si son comportement hors des terrains commençait à lui porter préjudice quand il joue. Affaire à suivre…

LA SUITE

Brooklyn (2-6) : déplacement à Washington, dans la nuit de vendredi à samedi (00h00).

Chicago (4-4) : back-to-back contre Charlotte, dans la nuit de mercredi à jeudi (01h00).