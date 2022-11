Malgré leurs performances à l’Euro, les frères Hernangomez cirent le banc…

« Le mystère des Hernangomez », titre le quotidien sportif espagnol Mundo Deportivo, en se demandant pourquoi les frères espagnols ne jouent pas en NBA. Leurs situations respectives interrogent d’autant plus que les deux hommes ont brillé il y a quelques semaines sur la scène de l’Euro.

Alors que Luka Doncic, Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo étaient les joueurs les plus attendus, les successeurs des frères Gasol sont repartis avec la médaille d’or autour du cou ainsi que de prestigieuses distinctions individuelles : un titre de MVP de la compétition pour Willy Hernangomez et le trophée MVP de la finale pour Juancho Hernangomez après le meilleur match de sa carrière internationale.

Malgré ce palmarès, les deux hommes… n’ont jamais si peu joué dans la grande ligue. Alors qu’il était l’un des joueurs les plus rentables de la ligue l’an passé, avec 9 points de moyenne en 16 minutes, Willy a payé cash le retour de blessure de Zion Williamson.

Depuis le début de la saison, l’intérieur a fait deux apparitions avec les Pelicans pour 14 minutes au total et des moyennes de 2 points et 4,5 rebonds. Une terrible désillusion pour lui qui voulait attaquer sa septième saison NBA en étant affamé mais qui doit également faire avec la concurrence de Jonas Valanciunas et de Larry Nance Jr. On notera que les Pelicans disposent d’une option sur son contrat pour l’année prochaine à hauteur de 2,5 millions de dollars.

Willy Hernangomez Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 NYK 72 18 52.9 26.7 72.8 2.4 4.6 7.0 1.3 2.1 0.6 1.4 0.5 8.2 2017-18 * All Teams 48 10 55.5 41.7 65.6 1.3 2.5 3.8 0.7 1.3 0.4 0.7 0.3 5.1 2017-18 * NYK 26 9 60.5 20.0 42.9 0.9 1.7 2.6 0.8 1.2 0.3 1.0 0.3 4.3 2017-18 * CHA 22 12 50.6 57.1 75.8 1.8 3.5 5.3 0.6 1.5 0.5 0.4 0.4 6.1 2018-19 CHA 58 14 51.9 38.5 69.4 2.0 3.3 5.4 1.0 1.7 0.3 1.0 0.3 7.3 2019-20 CHA 31 12 53.2 22.7 62.7 1.4 2.9 4.3 0.9 1.0 0.3 1.0 0.2 6.1 2020-21 NOP 47 18 56.3 10.0 66.7 2.5 4.6 7.1 1.1 1.5 0.5 0.7 0.5 7.8 2021-22 NOP 50 17 52.0 33.3 77.3 2.9 3.9 6.8 1.3 1.9 0.4 1.0 0.4 9.1 2022-23 NOP 2 7 20.0 0.0 100.0 2.0 2.5 4.5 0.5 1.0 0.0 0.5 0.0 2.0 Total 308 15 53.3 30.6 70.3 2.1 3.8 5.9 1.1 1.7 0.4 1.0 0.4 7.4

Nick Nurse disait compter sur Juancho

Son frère, lui, s’est engagé pour un an et un montant similaire à Toronto cet été. Et lui aussi est la victime d’un effectif riche à son poste. « C’est compliqué d’entrer dans la rotation, il y a beaucoup de joueurs. Mais ce n’est pas la première fois que je me trouve dans une telle situation. Alors mettons-nous au travail et continuons », confie l’ailier fort au média espagnol cité plus haut.

L’ancien joueur des Celtics, Spurs et Jazz l’an passé s’est contenté de trois apparitions jusqu’ici, pour 16 minutes au total et pas un seul point inscrit. À la mi-octobre, Nick Nurse avait pourtant déclaré qu’il aurait sa chance : « C’est un élément dont on a besoin par rapport à son tir. J’aime ses coupes, son jeu de passes, et on découvre qu’il est aussi un très bon défenseur d’équipe. On évalue la façon dont on peut l’utiliser avec le ballon aussi. Je pense qu’il va se frayer un chemin dans la rotation, surtout en début de saison. »

Plus récemment, le coach des Raptors a réitéré son propos en visant l’Espagnol ainsi que Thaddeus Young, également délaissé. « (Ils) pourraient assurément jouer dans la rotation et ce sera le cas. Cela va juste dépendre du moment et de ce qui se passe au cours du match. Mais je dirais que ce sont des gars dont on a certainement besoin. On va avoir besoin d’eux sur une saison de 82 matchs. »