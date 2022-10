Juancho Hernangomez a un rôle à jouer dans l’effectif de Nick Nurse

En le signant à moindre coût au cœur de l’été (2.30 millions de dollars sur une saison), les Raptors ont peut-être réalisé un joli coup avec Juancho Hernangomez, alias « Bo Cruz » dans le film « Hustle ».

Il y a déjà eu l’EuroBasket et cette finale mémorable, durant laquelle il a particulièrement brillé par son tir extérieur face à la France (27 points à 7/9 à 3-points). Dans la foulée, le « training camp » a fini de convaincre la franchise canadienne, Nick Nurse ayant notamment apprécié le profil polyvalent du petit frère de Willy Hernangomez.

« C’est un élément dont nous avons besoin par rapport à son tir. J’aime ses coupes, son jeu de passes, et on découvre qu’il est aussi un très bon défenseur d’équipe. On évalue la façon dont on peut l’utiliser avec le ballon aussi. Je pense qu’il va se frayer un chemin dans la rotation, surtout en début de saison », a glissé le coach.

Une arme supplémentaire dans son dispositif

Les absences ponctuelles de Chris Boucher et Otto Porter Jr, touchés aux ischio-jambiers, devraient en effet permettre à Juancho Hernangomez de bénéficier d’un peu de temps de jeu supplémentaire. Ce sera à lui de l’utiliser à bon escient afin de garder sa place plus durablement dans la rotation en sortie de banc.

Pour l’heure, l’international espagnol continue d’apprendre sur son rôle aux côtés de ses nouveaux coéquipiers.

« Je me sens à l’aise de jouer avec la « second unit », d’aider autant que possible, d’espacer le terrain, de faire circuler le ballon, de chercher les mismatchs que nous avons vraiment. J’essaie de m’adapter à un système avec cinq gars qui peuvent faire la même chose, qui sont très physiques. Avec l’aide des entraînements et des matchs, je vais m’impliquer davantage dans l’équipe, c’est certain », a-t-il souligné.

À Toronto en tout cas, tout le monde est ravi d’avoir récupéré le poste 3/4, même Fred VanVleet, qui apprécie de pouvoir disposer d’une « arme » supplémentaire.

« Il a un grand QI basket, il sait comment jouer, il a joué dans des équipes qui ont gagné, il peut vraiment espacer le jeu et évidemment shooter à 3-points », a ainsi glissé le meneur de jeu. « Je pense que Juancho est un excellent « role player » et un gars qui peut faciliter mon travail, celui de Pascal, de tout le monde ».