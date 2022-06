Actuellement à l’affiche sur Netflix, « Hustle » est le dernier film d’Adam Sandler qui met notamment en scène Juancho Hernangomez dans le rôle d’un jeune joueur qui rêve de NBA. Mais l’international espagnol – qui joue très peu outre-Atlantique – n’est pas le seul joueur NBA à apparaître dans cette production, bien au contraire.

Dans cette vidéo qui nous plonge dans les coulisses du film, on retrouve ainsi une belle brochette de stars de la Grande Ligue, dont Anthony Edwards, l’ancien coéquipier de Juancho Hernangomez à Minnesota, qui a obtenu un important second rôle. Mais il y a aussi Trae Young, Jordan Clarkson, Aaron Gordon ou encore Boban Marjanovic, déjà connu à Hollywood pour son apparition remarquée aux côtés de Keanu Reeves dans la série John Wick.

Pour pousser le réalisme le plus loin possible, l’équipe du film a également fait appel à des anciennes légendes de la Ligue, telles que Julius « Dr. J » Erving, mais aussi Mark Jackson et Kenny Smith, les anciens joueurs devenus commentateurs respectivement chez ESPN et TNT, et aussi des décideurs comme Brad Stevens, Dell Demps, Billy King et de vrais coachs, comme Greg St Jean qui joue son propre rôle d’entraîneur au Draft Combine.

Le but ? Recréer toute l’atmosphère des événements marquants qui jalonnent le parcours de tout prétendant à la NBA, comme le Draft Combine mais également la « War Room » des Sixers (partenaires du film avec Tobias Harris, Seth Curry, Matisse Thybulle, Tyrese Maxey voire Doc Rivers qui font des apparitions rapides).