Chez les Pelicans, Willy Hernangomez veut maintenant surfer sur son été doré

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Willy Hernangomez a vécu un été parfait avec l’Espagne. Victorieux de son deuxième EuroBasket, tout en étant nommé MVP de la compétition avec 17.2 points et 6.9 rebonds de moyenne (à 64% aux tirs et 81% aux lancers), il aborde désormais sa septième année dans la ligue avec le moral gonflé à bloc.

À 28 ans, le pivot espagnol fait d’ailleurs partie des joueurs les plus expérimentés des Pelicans et il entend se servir de cette belle expérience estivale pour connaître autant de succès en NBA.

« Un joueur peut être super talentueux, il aura toujours besoin d’une équipe autour de lui qui peut l’aider et qui connait son rôle », explique-t-il ainsi. « Je disais à mes coéquipiers que nous n’étions pas les plus talentueux et les plus forts, mais que nous étions les plus unis. Nous avions la meilleure alchimie, sur le terrain et dans le vestiaire, c’est la clé. Les équipes qui gagnent ont cet ADN et c’est ce que je veux voir aux Pelicans dès le début. »

Puis Willy Hernangomez d’ajouter, concernant le groupe de New Orleans : « Nous avons une équipe hyper talentueuse avec un super vestiaire, et ce mélange peut être très dangereux, car il peut être difficile à arrêter. »

La plus belle des médailles

Point commun entre l’Espagne à l’EuroBasket et les Pelicans en NBA : ces deux équipes avancent dans l’ombre. Ce dont s’est nourri cet été Willy Hernangomez et ce dont il continuera de se nourrir aux États-Unis.

« Beaucoup de personnes ne croyaient pas en nous, parce que nous n’avions plus Pau [Gasol], Marc [Gasol], [Juan Carlos] Navarro ou Felipe [Reyes] », livre le nouveau patron de la Roja. « Mais il y a quelque chose à l’intérieur de nous en Espagne, nous sommes en compétition avec tout le monde et c’est vraiment spécial. Nous n’avions peur de personne, nous suivions notre plan de jeu et tout était parfait. Nous avons fait ce que nous devions faire et nous sommes devenus champions d’Europe, encore une fois… »

Une nouvelle médaille en sélection pour Willy Hernangomez, sa cinquième après l’Euro 2015 (or), les JO 2016 (bronze), l’Euro 2017 (bronze) et la Coupe du monde 2019 (or), mais assurément la plus belle de toutes.

« Pour moi, de toutes les médailles que j’ai remporté avec l’Espagne, celle-ci est la plus précieuse, celle avec le plus de valeur », estime-t-il pour finir. « Cette façon dont nous avons grandi tout au long du tournoi, cette façon dont nous nous sommes battus sans avoir peur de personne… Surtout, personnellement, j’ai été l’un des leaders de l’équipe et j’ai joué beaucoup de minutes, sans aucune restriction. C’était incroyable. J’ai vraiment aimé jouer, j’ai vu tout le travail accompli par tout le monde et ça m’a donné confiance. J’ai confiance dans le travail que je réalise depuis deux ans et je vais continuer de grandir, de jouer au basket. »