Hernangomez, la fratrie reconnaissante

Chez les Espagnols, c’est donc une histoire de frères. Après les Gasol, Pau et Marc, c’est au tour des Hernangomez de donner des cauchemars aux Bleus, et de s’imposer comme les leaders de cette nouvelle génération. Exemplaire pendant tout le tournoi, Willy va rentrer à la maison avec une médaille d’or et un titre de MVP. Quant à Juancho, il est le MVP de la finale avec son meilleur match en carrière internationale avec 27 points à 7 sur 9 à 3-points. Plus connu pour son interprétation de Bo Cruz dans « Hustle » que pour ses performances en NBA, le cadet des frangins a vécu une finale digne d’un scénario à la Disney.

« Ça a été un long chemin, un chemin très dur avec beaucoup de hauts et de bas » a-t-il confié après la rencontre. « Au final, en travaillant et en croyant en soi, tout en découle. Ça n’a pas été un long fleuve tranquille sur le plan personnel, avec des moments compliqués qui aident à savourer ces moments de bonheur. »

Signé par les Raptors pour la saison à venir, Juancho Hernangomez remercie au passage son capitaine, Rudy Fernandez. L’ennemi intime des Bleus fait le lien entre les différentes générations, et à la fin du match, il est allé donner le ballon du match à son jeune coéquipier.

« Sa façon de parler, sa façon de nous guider… C’est un capitaine en majuscules et j’apprécie vraiment le geste de me donner le ballon« , poursuit Juancho.

« La confiance qui régnait dans les vestiaires était quelque chose d’unique »

À ses côtés, Willy. Le grand frère est le MVP de la compétition et le nouveau leader des Espagnols. Il n’a pas eu peur de défier Rudy Gobert, et l’intérieur des Pelicans a été récompensé avec ses 14 points et 8 rebonds, contre 6 points et 6 rebonds pour le Français.

« C’est difficile d’expliquer ce que je ressens avec des mots. Je suis très fier de mes coéquipiers, du staff, de toute la fédération espagnole – du haut en bas de l’échelle » a-t-il réagi après la victoire face aux Bleus. « Nous méritons amplement cette médaille d’or, au regard de notre progression et de notre évolution tout au long du tournoi. C’était quelque chose d’incroyable. La confiance qui régnait dans les vestiaires était quelque chose d’unique. Je suis tellement fier, tellement chanceux d’être avec ces gars-là. Parce qu’ils m’ont fait confiance dès le début. Je suis juste reconnaissant de faire partie de cette équipe incroyable. »

Sans faire de bruit, à 28 et 26 ans, les frères Hernangomez se garnissent un joli palmarès avec trois médailles d’or et deux de bronze pour Willy, et deux d’or et une de bronze pour Juancho. Ils sont désormais champions du monde et d’Europe en titre !