La LeBron 20 « NXXT » dans un étonnant orange et bleu

Avec la LeBron 20, LeBron James et Nike ont voulu se rapprocher de la nouvelle génération. Cette édition « NXXT » est un pas de plus vers la « Next Generation » avec ce coloris osé en bleu et orange.

La chaussure gauche s’affiche ainsi en bleu, noir et rose tandis que celle de droite ressort en orange, noir et rose. Les lacets de chaque modèle rappellent le thème majeur de l’autre chaussure. La mousse de la semelle ressort en partie en jaune.

Plus d’infos sur son prix et sa date de sortie dans les semaines à venir.

