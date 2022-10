Neuf mois plus tard, Myles Turner signe enfin son retour

Comme il a disputé la présaison en début de mois, on pourrait penser que Myles Turner n’a pas réellement signé un retour contre Chicago, mais simplement commencé sa saison un peu en retard. Alors qu’en réalité, c’était son premier match en saison régulière depuis mi-janvier !

Le pivot s’était blessé au pied et avait manqué les 39 derniers matches de la saison passée. L’attente fut longue, surtout que Turner aurait voulu revenir contre Philadelphie, lundi. Mais les Pacers avaient préféré jouer la prudence.

En 25 minutes, il n’a pas fait de miracles, en compilant 5 points, 6 rebonds et 4 contres. « C’est dur de revenir après une semaine sans jouer », concède Rick Carlisle pour le site officiel de la franchise. « On s’attendait à ce qu’il soit un peu rouillé. Il a apporté une vraie présence, avec ses contres. Il va beaucoup nous aider. »

En plus de retrouver ses sensations, Turner va devoir s’habituer aussi à ses nouveaux coéquipiers. Car les quatre titulaires présents à ses côtés à l’entre-deux face à Chicago – Aaron Nesmith, Tyrese Haliburton, Buddy Hield et Jalen Smith – n’étaient pas à Indiana quand le pivot a disputé son dernier match, le 14 janvier dernier contre Phoenix.

Comment se sent-il après cette défaite ? « Je n’ai pas joué à ce niveau depuis janvier. Ça allait un peu vite et mon tête allait plus vite que mon corps. Je vais avoir besoin de temps pour retrouver le rythme. J’ai travaillé pour ce moment, pour rejouer en NBA. Mentalement, je me sens bien. »