La soirée parfaite de Trey Murphy

Aux Etats-Unis, et plus particulièrement en NBA, on parle de « next man mentality« . S’il y a un absent majeur, il faut que son suppléant soit capable de répondre présent. Cette nuit, face à Dallas, les Pelicans étaient privés de trois titulaires (Ingram, Williamson et Jones), et Trey Murphy III faisait partie des joueurs qui devaient élever leur niveau de jeu.

Le jeune ailier a pris ses responsabilités, et il a tout simplement signé son meilleur match en carrière avec une prestation… parfaite : 22 points à 8 sur 8 aux tirs, dont 4 sur 4 à 3-points, et 2 sur 2 aux lancers-francs !

« C’était un match plaisant. Tout le monde était impliqué. Il y avait beaucoup d’envie sur le terrain, beaucoup, d’énergie sur le banc » énumère le shooteur de New Orleans. « J’adore faire partie de cette équipe car tout le monde a conscience qu’il existe une mentalité du « c’est l’équipe qui marque ». On est juste super fier ».

C’est vrai qu’aux Pelicans, il se dégage une force collective, et que chaque joueur est heureux de faire marquer son coéquipier. Cette nuit, Murphy avait la main chaude, et ses partenaires l’ont cherché. Notamment CJ McCollum qui signe un nouveau match à 10 passes et plus.

« C’est magnifique à voir car ça facilite le jeu de tout le monde » admire Murphy. « C’est plus facile de marquer quand on vous fait confiance, quand on vous donne la balle lorsque vous êtes démarqué. C’est plus difficile pour la défense car ils sont obligés de faire attention à nous, et ça lui donne plus d’espace ».