Le rebond, une faille de taille dans le jeu des Nets

Les effets d’un rebond offensif concédé, Kyrie Irving en parle très bien. C’est le genre d’action « qui démoralise les fans à domicile, qui nous démoralise comme joueurs sur le terrain quand les adversaires obtiennent constamment des secondes chances et font les petites choses qui décident vraiment d’un match », développe le meneur des Nets.

Lors de la réception des Pelicans, son équipe a été démoralisée plus d’une fois en la matière. Dominés physiquement, les Nets n’ont pas tenu le choc dans la bataille aux rebonds : 61 prises pour les visiteurs contre 39 aux locaux. Cet écart est encore plus impressionnant au rebond offensif où Jonas Valanciunas et les autres ont capté… 21 rebonds, contre 9 aux Nets. Avec ses six ballons récupérés ou claqués, le pivot des Pelicans a été pratiquement aussi productif dans ce secteur que toute l’équipe adverse.

Cette domination s’est traduite par 36 points inscrits en « seconde chance » par NOLA contre seulement 4 pour Brooklyn. Voilà qui explique en bonne partie la déroute collective subie.

« Mon message aux gars, c’est qu’il faut élever nos standards en matière de compétitivité. […] On les a laissés entrer dans notre raquette bien trop souvent. On s’est préparés et on a travaillé certains secteurs mais on n’a pas su les exécuter. C’est un processus pour notre groupe, mais il y a aussi des standards et c’est une opportunité pour nous de grandir chaque soir. Mais on doit être compétitifs à un niveau élevé », réclame Steve Nash, estimant que cette première faisait office de « bon avertissement ».

« L’équipe la plus physique l’emporte »

Son équipe a intérêt à réagir et vite. Car après les Pelicans, les Nets enchaînent avec la réception des Raptors, puis un déplacement chez les Grizzlies. Les trois premiers adversaires en question n’étaient autre que… les trois meilleures équipes de la ligue l’an passé au rebond offensif, avec au moins 12 unités chacune.

Une sacrée coïncidence pour une formation new-yorkaise conscience de pouvoir pêcher au niveau physique et qui n’a pas retenu ses intérieurs vétérans de la saison passée (LaMarcus Aldridge, Andre Drummond et Blake Griffin).

« On ne sera jamais l’équipe la plus grande par la taille, on ne sera pas en tête de la ligue au niveau des rebonds, il y a toujours un niveau de compréhension que c’est une faiblesse pour nous. On en a parlé tous les jours », poursuit Steve Nash qui s’appuie sur la jeune paire Nic Claxton/Day’Ron Sharpe – 18 rebonds à eux deux – dans sa raquette.

Alors que Kevin Durant réclame davantage d’écrans retard de la part de ses coéquipiers, Kyrie Irving rappelle que « l’équipe la plus physique l’emporte. On doit s’améliorer dans les domaines considérés comme des faiblesses à l’heure actuelle, à savoir les écrans retard et les petites choses. Ce sont ces détails qui vont vraiment dicter notre saison. Il s’agit de savoir à quelle fréquence et avec quelle régularité on va se consacrer à ces petites choses. »