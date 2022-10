Steve Nash conscient des limites physiques de son équipe

LaMarcus Aldridge, Andre Drummond, Blake Griffin… Les Nets ne manquaient pas de « viande » l’année dernière dans leur raquette. Puisque aucun de ces vétérans n’a été reconduit, la franchise new-yorkaise se retrouve avec un effectif beaucoup moins physique qu’avant.

« Cela a toujours été un sujet, on en parle tous les jours. On sait qu’on n’a pas l’équipe la plus physique. Mais c’est quelque chose qu’on doit intégrer à notre jeu, donc cela peut se développer avec le temps. On doit avoir la force mentale nécessaire pour rester physique », estime Steve Nash.

Selon le comparateur Hispanosnba, son équipe, qui ne dispose d’aucun joueur de sept pieds (2,13 mètres) par exemple, est la plus « petite » de la ligue avec une taille moyenne de 1m98. Elle évolue également dans le bas du classement des équipes les plus lourdes en NBA avec un poids moyen de 97,5 kilos.

Les deux pivots naturels restants, les jeunes Nic Claxton et Day’Ron Sharpe, devraient donc avoir du pain sur la planche la saison prochaine. « Je me sens beaucoup mieux (que la saison dernière), mentalement et physiquement. Je me sens beaucoup plus confiant à l’approche de la présaison et je suis prêt à démarrer. Je travaille dur, j’ai hâte », affiche le premier, qui dit d’ailleurs avoir pris trois à cinq kilos de muscle.

« Je pense être un joueur physique de manière général, alors je continue à jouer mon jeu et à prendre soin de moi. J’ai l’impression que ce que l’équipe pense être le mieux pour moi, c’est ce qui est le mieux pour moi. Je vais juste continuer à faire mon job, travailler dur, et contribuer à l’équipe », complète le second, qui s’est plutôt montré efficace la saison dernière lorsqu’il était sollicité.

Les performances des deux jeunes intérieurs devraient être surveillées de près. Les autres grands, Kevin Durant, Ben Simmons ou Markieff Morris, qui voulait corriger le côté « soft » de l’équipe, ne seront pas de trop en soutien.