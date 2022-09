Devenir une « équipe respectée ». Voilà ce que Kevin Durant réclame à ses coéquipiers aux Nets, estimant que leurs adversaires ne les respectent pas suffisamment. Pour l’aider à atteindre cet objectif, la superstar new-yorkaise pourra compter sur le nouveau venu, Markieff Morris.

Ce dernier partage l’avis de « KD » et va même beaucoup plus loin : « Ils étaient softs. Tout simplement softs, point. Quand on a joué contre eux, ils étaient softs. Il suffit de leur rentrer dedans. Et c’est ce qu’on a fait. Miami les a battus sans leurs meilleurs joueurs, il y avait un tas de gars en « two-way contract » et d’autres gars venus pour (compenser les absences liées au) Covid. Il suffit de leur rentrer dedans. »

L’ancien joueur du Heat fait référence à la rencontre du 3 mars dernier, à Brooklyn, où les Floridiens s’étaient présentés sans Jimmy Butler, Kyle Lowry ou encore P.J. Tucker, et sans Markieff Morris lui-même. Le retour de Kevin Durant justement, après des semaines d’absence, n’avait pas suffi pour repousser Bam Adebayo et Tyler Herro. Il s’agissait de la troisième victoire du Heat face aux Nets en quatre confrontations l’an passé.

Il connaît bien Steve Nash

Markieff Morris estime que le constat est peut-être dur à admettre, mais qu’il faut en prendre conscience. « C’est comme ça. J’ai déjà été membre d’équipes softs, où les gens nous traitaient de softs alors que je faisais partie de l’équipe. Je sais que je ne suis pas soft, mais c’est comme ça parfois. »

L’ancien joueur de Washington, Detroit ou Phoenix, où il a évolué avec un certain Steve Nash, compte bien apporter cette dureté dans le jeu des Nets. Son expérience aussi, car c’est l’un des quatre joueurs (Kevin Durant, Kyrie Irving et Patty Mills) de l’effectif à avoir remporté le titre. C’était en 2020, avec les Lakers.

« C’est formidable d’intégrer un vétéran comme lui dans notre groupe, quelqu’un qui a de l’expérience et de la dureté. Il a été loin en playoffs et fait beaucoup de choses qui peuvent aider le groupe à faire face à tout ce qui se présente pendant la saison », apprécie Steve Nash, qui compte l’utiliser d’abord au poste de pivot.

Pour le coach, qui n’a plus que les jeunes Nic Claxton et Day’Ron Sharpe dans sa raquette (les anciens Andre Drummond, LaMarcus Aldridge et Blake Griffin n’ont pas été reconduits), le nouveau venu comble un « besoin » chez les Nets. De par « sa présence, sa personnalité. Il a une voix, une expérience, une compréhension du jeu. C’est un besoin. On a besoin de joueurs qui peuvent s’adresser au groupe. »